Ataque Armado Deja un Hombre Herido en SLP; Esto Sabemos

Durante la madrugada se registró un ataque armado contra el conductor de un vehículo Kia Forte color gris sobre la avenida Nereo Rodríguez Barragán, a un costado del Instituto Cultural Manuel José Othón.

¿Qué es lo que se sabe del caso?

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, de entre 30 y 40 años de edad, habría sido agredido en un presunto intento de asalto mientras circulaba por la zona. La unidad presentó al menos tres impactos de arma de fuego, y la víctima resultó lesionada por disparos.

Al lugar acudieron corporaciones de seguridad y servicios de emergencia para brindar atención al herido y asegurar el área. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, y las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

San Luis Potosí se mantiene en calma y sin afectaciones relacionados a hechos delictivos en otros estados

Autoridades de San Luis Potosí informaron que el estado se mantiene en orden, con carreteras en libre tránsito y actividades escolares y laborales desarrollándose con normalidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado señaló que la Guardia Civil Estatal mantiene operativos de vigilancia en las cuatro regiones, sin reporte de incidentes. Asimismo, la Junta Estatal de Caminos confirmó que no hay cierres ni bloqueos en la red carretera estatal ni federal.

