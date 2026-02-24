Seis Detenidos; Dos Menores de Edad, tras Disturbios del Fin de Semana en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que, tras los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en la entidad, se puso en marcha la estrategia de seguridad denominada “Sinergia”, la cual ha derivado en la ejecución de nueve cateos y la detención de seis personas, entre ellas dos menores de edad.

De acuerdo con el titular de la institución, los operativos de inteligencia se realizaron como parte de las investigaciones relacionadas con los ataques a una tienda de conveniencia en la colonia Palmas, así como el incendio de vehículos pesados sobre la carretera federal 57, en el municipio de San Juan del Río.

El Fiscal detalló que durante la madrugada se llevaron a cabo nueve diligencias de cateo en distintos puntos de la zona metropolitana, como parte de una respuesta estratégica ante los eventos recientes que alteraron el orden público.

¿Cuál fue el resultado de los operativos?

Derivado de estas acciones, seis personas fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad competente. La Fiscalía precisó que actualmente se encuentran en proceso de integración las carpetas de investigación para determinar el grado de participación y responsabilidad de cada uno de los detenidos.

Asimismo, se informó que entre los asegurados hay dos menores de edad, por lo que, en apego a la ley y para proteger sus derechos, no se proporcionarán mayores detalles hasta que se defina su situación jurídica dentro del plazo legal correspondiente.

La autoridad ministerial confirmó que entre los detenidos hay personas vinculadas directamente con los daños ocasionados a la tienda de conveniencia en la colonia Palmas, además de que se logró la identificación de vehículos presuntamente utilizados para trasladarse y cometer los actos delictivos.

Finalmente, se dio a conocer que, debido a la naturaleza de algunos delitos y el perfil de ciertos involucrados, parte de la investigación será turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), manteniendo coordinación interinstitucional para el seguimiento del caso.

