Comercios en Querétaro Deciden Cerrar Temporalmente por Hechos Delictivos en el País

Diversas tiendas de conveniencia cerraron temporalmente sus puertas en la capital queretana, luego del ataque con un artefacto explosivo contra un establecimiento, informó el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti.

El dirigente empresarial explicó que la decisión fue tomada como medida preventiva, principalmente en zonas consideradas críticas y en puntos cercanos a los límites con Guanajuato, entidad donde también se han registrado hechos violentos en los últimos días, en el contexto de la ola de violencia derivada de un operativo federal en Jalisco.

Loya Poletti detalló que, a través de la representación en el consejo directivo de cadenas de tiendas de conveniencia, se determinó el cierre temporal de algunos establecimientos por precaución.

¿Hay alguna amenaza directa por la que los comercios decidieran cerrar?

Subrayó que estos cierres no obedecen a daños generalizados ni a amenazas directas contra todos los comercios, sino que forman parte de protocolos internos de seguridad para salvaguardar a colaboradores y clientes.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, al señalar que se trata de acciones temporales mientras las autoridades refuerzan la vigilancia y restablecen las condiciones de seguridad en la región.

