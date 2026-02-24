Tráiler Cae de un Puente en Mexquitic, SLP; Conductor Sobrevive

Un tráiler cayó del puente de Calabacillas, ubicado en el Libramiento Poniente a la altura del kilómetro 036+500, en el municipio de Mexquitic de Carmona, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación en la zona.

¿Cómo sucedió?

De acuerdo con información oficial, el conductor perdió el control de la pesada unidad, se impactó contra la barrera de contención y posteriormente fue proyectado hacia un voladero de aproximadamente 40 metros de profundidad.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al lugar acudieron elementos de Protección Civil Estatal, Cruz Roja Mexicana y personal de auxilio vial, quienes implementaron maniobras especializadas para descender y rescatar al operador.

El conductor fue localizado con vida y, una vez estabilizado, trasladado a un hospital para recibir atención médica. Autoridades realizaron las labores correspondientes para asegurar la zona y coordinar el retiro de la unidad siniestrada.

