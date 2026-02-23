Confirman Cuarto Caso de Sarampión en San Luis Potosí

La Secretaría de Salud de San Luis Potosí confirmó el cuarto caso de sarampión en lo que va del año en la entidad y aseguró que la situación se mantiene bajo control, al tratarse de contagios importados.

La titular de la dependencia, Leticia Gómez Ordaz, informó que tras la detección de cada caso se activaron cercos sanitarios de 25 cuadras alrededor para evitar la propagación del virus, además de realizar investigaciones para determinar el origen de los contagios.

Nota Relacionada: Clausuran Asilo en SLP; Rescatan a 22 Adultos Mayores de Instalaciones Insalubres

¿Qué medidas se están tomando para prevenir más contagios?

Explicó que se trabaja de manera coordinada con el sector educativo para identificar a personas que no cuenten con el esquema completo de vacunación e invitarlas a acudir a los centros de salud.

Detalló que se han aplicado más de 300 mil dosis, como parte de una meta federal que supera las 400 mil, por lo que exhortó a la población a revisar su cartilla y completar las dos dosis en caso necesario.

La funcionaria subrayó que San Luis Potosí no enfrenta una crisis sanitaria y mantiene vigilancia epidemiológica permanente.

Historias Recomendadas: