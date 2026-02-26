Balean Fachada de Vivienda en la Colonia Lázaro Cárdenas en Querétaro; Esto Sabemos

Una balacera se registró alrededor de las cinco de la mañana en la calle Jesús Reyes Heroles, en la colonia Lázaro Cárdenas, en la capital queretana, de acuerdo con el testimonio de vecinos de la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro informó que elementos acudieron al lugar tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre aparentes detonaciones de arma de fuego en la vía pública.

¿Hubo personas lesionadas o víctimas mortales?

Al arribar, los oficiales se entrevistaron con la persona que realizó la llamada, quien señaló que la fachada de su domicilio presentaba indicios de impactos de arma de fuego. En el sitio no se localizaron personas lesionadas ni se logró ubicar al presunto responsable.

Tras tomar conocimiento de los hechos, la corporación dio parte a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia encargada de realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación.

Asesinan a un hombre en Jalpan y desatan persecución en la 120

Un hombre fue asesinado en la colonia Puerto de San Nicolás, en el municipio de Jalpan de Serra, lo que generó un operativo de seguridad en la zona para resguardar el área y buscar a los responsables.

Tras el ataque, se reportó una persecución sobre la carretera federal 120 con dirección a Landa de Matamoros, donde presuntamente fueron arrojados ponchallantas, poniendo en riesgo a automovilistas.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro inició la investigación correspondiente, mientras que la policía municipal dio seguimiento a un vehículo señalado como sospechoso.

