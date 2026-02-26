Ejecutan a un Hombre en Jalpan y Desatan Persecución en la Carretera 120; Esto Sabemos

Un hombre fue asesinado la tarde de este martes en la colonia Puerto de San Nicolás, en el municipio de Jalpan de Serra, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el ataque se desplegó un operativo para resguardar el área y tratar de ubicar a los presuntos responsables. Minutos después de los hechos, se informó sobre una persecución sobre la carretera federal 120, en dirección al municipio de Landa de Matamoros.

¿Qué ocurrió durante la huida de los sospechosos?

Presuntamente, durante la huida fueron arrojados ponchallantas sobre la vialidad, lo que representó un riesgo para los automovilistas que circulaban por esta vía federal.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de su sede regional en Jalpan, inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio seguimiento a un vehículo señalado como sospechoso de haber lanzado los artefactos metálicos, con el objetivo de prevenir mayores afectaciones a la ciudadanía.

