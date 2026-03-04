Estos Son los Horarios de las Marchas del 8M 2026 en Guadalajara

La marcha del 8M está cada vez más cerca, convocando a colectivos de mujeres, familias de personas desaparecidas, víctimas de violencia de género, así como a todas aquellas que buscan un cambio en la sociedad y hacerse escuchar.

Noticia relacionada: ¿Por Qué se Marcha el 8M en Jalisco?

La marcha, programada para el próximo domingo 8 de marzo, obstruirá varias calles y avenidas de Guadalajara, con el propósito de visibilizar la violencia que sufren millones de mujeres en el mundo.

¿A qué hora es la marcha del 8M en Guadalajara?

La marcha comenzará en distintos puntos de la ciudad y a diferentes horarios, uniéndose todas hasta el centro de Guadalajara. Por ejemplo, la marcha del Frente Feminista de Jalisco está programada a la 01:30 de la tarde, teniendo como punto de reunión la Glorieta de las y los desaparecidos. Las interesadas en participar en este contingente podrán llegar desde las 12:00 del mediodía en la zona antes mencionada.

Mientras que el grupo Feministas de Jalisco tendrá como punto reunión la avenida Chapultepec y avenida Vallarta, a la 10:30 de la mañana. Ahí impartirán una clase de boxeo, a las 12:00 habrá un tendedero de deudores alimentarios y a la 01:30 de la tarde salen en contingente.

Por otra parte, la marcha de YoVoy8M arrancará a las 04:00 de la tarde, en el parque Morelos.

Recuerda que puedes unirte al grupo donde más segura e identificada te sientas, también te sugerimos ir con ropa cómoda, agua, bloqueador solar y tenis, para que puedas marchar sin contratiempos.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: