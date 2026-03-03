Explosión en el Puente de La Desembocada Deja un Muerto y un Hombre Herido, en Puerto Vallarta
Una explosión durante trabajos de demolición en el puente de La Desembocada, en Puerto Vallarta, dejó un hombre sin vida y a otro más lesionado
Se registra una explosión en el puente de La Desembocada, en el municipio de Puerto Vallarta. El hecho dejó como saldo preliminar un hombre sin vida y otro más lesionado.
El reporte se recibió alrededor de las 8:45 horas, cuando autoridades fueron alertadas sobre los hechos en la zona donde actualmente se realizan trabajos de demolición.
Un hombre falleció tras la explosión
Elementos de la Comisaría municipal acudieron como primeros respondientes y, al arribar al sitio, localizaron a un hombre inconsciente, aparentemente ya sin signos vitales, así como a otro trabajador con lesiones de consideración, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de servicios médicos para su atención.
¿Cómo sucedió la explosión?
De manera preliminar, testigos señalaron que las víctimas se encontraban maniobrando maquinaria pesada cuando ocurrió la explosión. Presuntamente, durante las labores habrían activado de forma accidental residuos de material explosivo que permanecían en el lugar.
Tras los hechos, se dio aviso a un agente del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. Asimismo, se solicitó la intervención del grupo antiexplosivos TEDAX de la Policía del Estado, con el fin de realizar una inspección detallada en los alrededores de la obra y descartar la presencia de más artefactos o material de riesgo que pudiera representar peligro para trabajadores y habitantes de la zona.
