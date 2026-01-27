Muere Hombre tras Explosión de Tanque de Gas en Vivienda de Puerto Vallarta

Tras luchar por su vida durante cinco días, Francisco Javier Calvillo, de 35 años de edad, falleció luego de permanecer intubado en el Hospital Civil de Guadalajara, a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió tras la explosión de un tanque de gas en su domicilio.

Personal de salud del Sistema de Atención Médica de Urgencias confirmó el deceso del hombre, quien presentó quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo, luego del incidente registrado el pasado 22 de enero al interior de una vivienda ubicada en la colonia Los Portales, en el municipio de Puerto Vallarta.

¿Quién era Francisco Javier?

Francisco Javier Calvillo era conocido a nivel internacional por su talento como escultor de arena, disciplina que difundía a través de distintas publicaciones en redes sociales. Tras confirmarse su fallecimiento, personas cercanas a su trabajo y seguidores del joven artista expresaron mensajes de condolencia y lamentaron su muerte.

En el mismo hecho resultó lesionada una joven de 20 años de edad, quien presentó heridas leves y recibió atención médica. En tanto, la vivienda donde ocurrió la explosión continúa bajo revisión por parte de las autoridades, con el objetivo de evaluar los daños y descartar posibles afectaciones estructurales.

