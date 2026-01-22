Explosión en Casa de Puerto Vallarta Deja Pareja Herida; Investigan Tanque Estacionario

Una pareja terminó lesionada tras la explosión de una vivienda en la colonia Los Portales, del municipio de Puerto Vallarta. Las autoridades están investigando qué fue lo que ocasionó el estruendo.

Noticia relacionada: Explosión por Gas LP Deja 3 Heridos con Quemaduras en Vivienda de Zapopan, Jalisco

La madrugada de este 22 de enero, un fuerte estruendo se percibió en la calle Villa Colonial. La finca marcada con el número 597 quedó reducida a escombros. Sobre la vía pública también quedaron las huellas de la tragedia.

Trasladan a uno de los lesionados a un hospital de Guadalajara

Cuando los elementos de emergencias llegaron, un incendio envolvía cada rincón de la vivienda. Al interior encontraron a Francisco Javier, de 35 años, con graves quemaduras en el 55% de su cuerpo, por lo que fue trasladado al Hospital Regional y posteriormente en helicóptero por parte de SAMU, a la capital del estado, con la intención de recibir atención especializada en el Hospital Civil de Guadalajara.

June, de 20 años, también resultó lesionada: presentó cortaduras en los pies y brazos provocadas por vidrios. Tras ser revisada por paramédicos, descartaron que necesitara el traslado a un hospital de la ciudad.

A consecuencia de la fuerte explosión, resultaron dañados dos domicilios más: el marcado con el 558 y el 602.

El hombre lesionado indicó que el accidente se originó por un tanque estacionario, sin embargo, serán las autoridades las responsables de investigar para determinar con precisión la causa.

Karina Fuerte / N+

Historias recomendadas: