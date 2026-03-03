8M: ¿Cuál Es el Significado del Pañuelo Verde y Morado? Por Esto se Usan en Marchas Feministas

Cada 8 de marzo, desde 1975, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, luego de ser reconocido por la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) y dos años más tarde proclamado por su asamblea. Una fecha en la que mujeres de todo el mundo alzan la voz en defensa de sus derechos y una vida libre de violencia, mientras portan los colores morado y verde.

En México, ese día decenas de colectivas y organizaciones sociales salen a las calles para participar en la Marcha del 8M, con la que buscan visibilizar casos de feminicidio, violencia y discriminación. Dado que una marea de pañuelos verdes y morados inundan las calles principales, en N+ te explicamos cuál es el significado de estos colores, que se han convertido en símbolos, y cuál es su relación con los movimientos feministas.

El 2026 no es excepción, por lo que en una nota ya te aclaramos si habrá marcha del 8M en CDMX, aunque la convocatoria se ha extendido a otros estados como Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, San Luis Potosí, entre otros.

Esta movilización se da en el contexto de los recientes casos de feminicidio en contra de Mujeres jóvenes en México, por cuyos nombres se ha existido justicia: Kimberly Joselín, Ana Karen Nute y Dafne Evelin, aunque no son los únicos casos que causan indignación en el país.

Video: ¿Por Qué se Marcha el 8M en Jalisco?

¿Cuál es el significado del pañuelo verde y morado en el contexto del 8M?

Sin duda tanto el color morado como el color verde se han convertido en símbolos de la lucha feminista. No sólo el 8 de marzo, sino el 28 de septiembre, Día de la acción global por un aborto legal y seguro e incluso el 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer es común ver que personas con pañuelos verdes y morados desfilan entre las manifestantes.

La Coordinación de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideró estos símbolos dentro de los movimientos sociales como herramientas de comunicación y construcción de la identidad colectiva para la reivindicación de las ideas.

Si bien en una nota previa ya te dimos a conocer las teorías más populares sobre la asociación de estos colores a la lucha feminista, a continuación recopilamos las más populares.

Significado del Pañuelo Morado

Sin duda el morado es uno de los colores que toma protagonismo en la lucha feminista. Se tiene registro de que este color se utiliza desde 1970 como símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres.

La primera referencia tiene que ver con el incendio en la fábrica Triangle Waist Company de Nueva York, que ocurrió el 25 de marzo de 1911 y en el que murieron 124 mujeres trabajadoras. Se dice que el humo que salía de las chimeneas de la fábrica era morado, por las telas que se estaban trabajando.

Mientras que otra de las teorías en torno a este tono, se refiere al movimiento sufragista británico que luchó por el derecho de las mujeres a votar durante las primeras décadas del siglo XX. En aquella época, Emmeline Pethick-Lawrence, una de las activistas más importantes explicó que este color simboliza la sangre que corre por las venas de las sufragistas.

De hecho, la UNAM recordó que el movimiento no sólo utilizó este color sino el blanco y verde para representar la lucha feminista.

Significado del Pañuelo Verde

Mientras que el color verde se ha convertido en un símbolo del movimiento global por el derecho al aborto legal y seguro. Si bien la Coordinación de Género de la UNAM resalta que éste color se popularizó en Argentina en 2018, fue en 2003 cuando lasa integrantes de la campaña Nacional del Aborto se prepararon para un encuentro feminista portando un pañuelo de este tono.

Como antecedente, en 1977 las madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, al exigir respuestas sobre sus hijos desaparecidos durante la dictadura militar, usaban un pañuelo blanco sobre la cabeza, que hacía referencia a los primeros pañales utilizados por sus hijos.

La marcha del 30 de abril de 1977 marcó un antecedente en el uso de pañuelos como símbolo de protesta. Para finalmente ser referencia de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres, contrastando con la opresión y criminalización del aborto.

Video: ¿Qué Significa el Pañuelo Verde para las Feministas?

Entre otros de los símbolos que surgen para visibilizar las exigencias de las mujeres en las manifestaciones feministas, está el "Broche de Holloway", que apareció cuando Emmeline Pankhurst, de la Unión Política Social de las mujeres, lo utilizó durante la lucha sufragista británica.

Color naranja, cómo te mencionamos anteriormente. Además del morado y el verde, este color se asocia al "25N", también conocido como Día Naranja. Es representativo de la "Campaña Naranja ÚNETE", lanzada en 2008 por el Secretario de las Naciones Unidas y gestionada por ONU Mujeres, con el objetivo de generar consciencia para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.

