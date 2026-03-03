¿Cuándo Habrá Marcha 8M 2026 en CDMX? Manifestación por Día de la Mujer Será Este Día

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha reconocida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que convoca a distintas movilizaciones. Por lo que en N+ te adelantamos si en Ciudad de México (CDMX) habrá marcha del 8M y cuál es la fecha exacta de esta manifestación.

Durante dicha jornada colectivas y organizaciones sociales y políticas alzan la voz para defender los derechos de las mujeres, al tiempo que exigen una vida libre de violencia.

En México, la convocatoria de la Marcha 8M se realiza en distintos estados del país, donde contingentes avanzan por las calles principales para visibilizar las demandas de justicia, alto a la violencia y dignidad de las mujeres.

Por lo menos Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, entre otros estados ya han dado a conocer el horario y fecha exacta de la Marcha 8M 2026, en espera de que una marea de pañuelos verdes y morados se extienda por las calles.

Si bien en jornadas anteriores te hemos dado a conocer recomendaciones para asistir de forma segura a la movilización, también te hemos compartido las frases motivadoras para conmemorar esta fecha.

¿Cuándo habrá marcha del 8M en CDMX este 2026? Fecha exacta

De acuerdo con la organización 'Coordinación 8M', este 2026 sí habrá movilización en Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer en el día exacto en el que se conmemora esta fecha: domingo 8 de marzo.

La convocatoria para participar en la Marcha 8M 2026 CDMX es a las 11:30 horas, dado que se tiene previsto que la movilización parta a las 12 del mediodía desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre Paseo de la Reforma.

Esta manifestación tiene como punto final el Zócalo de CDMX, donde se realizará un mitin con las personas que participen. Es decir que avanzará sobre Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo, para finalmente ingresar a la explanada.

¿Cuál es el orden de los contingentes que participan en la Marcha 8M 2026?

Dado que la marcha se organizará en nueve contingentes, la Coordinación 8M dio a conocer el orden en que estos avanzarán en dirección al Zócalo capitalino, por lo que quedan de la siguiente manera:

Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes Descubierta, con manta: Compañeras por organización de convocantes del 8M 2026 Mujeres con Infancias, Mujeres y Colectivas Feministas, Mujeres Indígenas, Colectivos Trans de la Diversidad Sexual y de Género Personas con discapacidad Comunidad Universitaria Organización Urbano Popular Organizaciones Sindicales Organizaciones de la Sociedad Civil Organizaciones Políticas

