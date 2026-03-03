Inicio Monterrey Marcha 8M en Monterrey: Horario, Actividades y Contingentes que Participarán

Marcha 8M en Monterrey: Horario, Actividades y Contingentes que Participarán

|

N+

-

Estos son los horarios, las actividades y el acomodo de contingentes para la marcha 8M 2026 en Monterrey, Nuevo León

Marcha del 8M 2025 en Monterrey

Marcha del 8M 2025 en Monterrey. Foto: Morras Feministas Mty | Facebook

COMPARTE:

La Marcha 8M en Monterrey, Nuevo León, se llevará a cabo en conjunto con otras actividades organizadas por el colectivo Morras Feministas Mty. Aquí en N+ te compartimos los horarios de cada una de ellas y el acomodo de los contingentes que participarán en la manifestación del domingo 8 de marzo de 2026.

Noticia relacionada: 100 Frases del 8M, Día de la Mujer 2026: Cortas y Motivadoras para Conmemorar el 8 de Marzo

A través de redes sociales, el colectivo Morras Feministas Mty informó que la Marcha 8M en Monterrey este 2026 iniciará a las 5:30 pm en el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León, ubicado en la Macroplaza de Monterrey, frente a la Explanada de los Héroes. Sin embargo, el acomodo de contingentes se llevará a cabo desde las 4:30 pm.

¿Qué contingentes participan en la Marcha 8M en Monterrey?

La Marcha 8M en Monterrey este 2026 estará conformada por cuatro bloques, cada uno de ellos integrados por diferentes contingentes. A continuación te decimos como se organizarán:

Bloque 1

  • Familiares de víctimas de feminicidio
  • Madres Buscadoras

Bloque 2

  • Maternidades e infancias (menores de 12 años)
  • Mujeres con discapacidades

Bloque 3

  • Mujeres separatistas
  • Mujeres trabajadoras, estudiantes, maestras y personal de salud
  • Colectivas feministas
  • Mujeres de organizaciones de la sociedad civil
  • Mujeres indígenas
  • Mujeres diversas y decidencias

Bloque 4

  • Mujeres general (sin contingente)

¿Qué actividades hay por el 8M en Monterrey?

Esta es la lista de actividades y los horarios en los que se llevarán a cabo antes de que inicie la Marcha 8M en Monterrey, en torno al Día Internacional de la Mujer, a partir de las 02:00 pm en la Explanada de los Héroes:

A las 02:00 PM

  • Mercadita Feministas: “De morras para morras”
  • Punto de Sonoridad Feminista: Espacio de asesoría legal gratuita y apoyo psicológico

A las 03:00 PM

  • Macro Tendedero: Espacio para exponer a los agresores
  • Pequeñas Voces Rebeldes: Actividades para las niñas y niños
  • Expresión Artística Feminista

Historias recomendadas:

SHH

8M
Inicio Monterrey A que hora inicia marcha 8m 2026 monterrey y cuales son contingentes actividades jornada