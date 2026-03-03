Marcha 8M en Monterrey: Horario, Actividades y Contingentes que Participarán

La Marcha 8M en Monterrey, Nuevo León, se llevará a cabo en conjunto con otras actividades organizadas por el colectivo Morras Feministas Mty. Aquí en N+ te compartimos los horarios de cada una de ellas y el acomodo de los contingentes que participarán en la manifestación del domingo 8 de marzo de 2026.

A través de redes sociales, el colectivo Morras Feministas Mty informó que la Marcha 8M en Monterrey este 2026 iniciará a las 5:30 pm en el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León, ubicado en la Macroplaza de Monterrey, frente a la Explanada de los Héroes. Sin embargo, el acomodo de contingentes se llevará a cabo desde las 4:30 pm.

¿Qué contingentes participan en la Marcha 8M en Monterrey?

La Marcha 8M en Monterrey este 2026 estará conformada por cuatro bloques, cada uno de ellos integrados por diferentes contingentes. A continuación te decimos como se organizarán:

Bloque 1

Familiares de víctimas de feminicidio

Madres Buscadoras

Bloque 2

Maternidades e infancias (menores de 12 años)

Mujeres con discapacidades

Bloque 3

Mujeres separatistas

Mujeres trabajadoras, estudiantes, maestras y personal de salud

Colectivas feministas

Mujeres de organizaciones de la sociedad civil

Mujeres indígenas

Mujeres diversas y decidencias

Bloque 4

Mujeres general (sin contingente)

¿Qué actividades hay por el 8M en Monterrey?

Esta es la lista de actividades y los horarios en los que se llevarán a cabo antes de que inicie la Marcha 8M en Monterrey, en torno al Día Internacional de la Mujer, a partir de las 02:00 pm en la Explanada de los Héroes:

A las 02:00 PM

Mercadita Feministas: “De morras para morras”

“De morras para morras” Punto de Sonoridad Feminista: Espacio de asesoría legal gratuita y apoyo psicológico

A las 03:00 PM

Macro Tendedero: Espacio para exponer a los agresores

Espacio para exponer a los agresores Pequeñas Voces Rebeldes: Actividades para las niñas y niños

Actividades para las niñas y niños Expresión Artística Feminista

