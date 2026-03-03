Marcha 8M en Monterrey: Horario, Actividades y Contingentes que Participarán
Estos son los horarios, las actividades y el acomodo de contingentes para la marcha 8M 2026 en Monterrey, Nuevo León
La Marcha 8M en Monterrey, Nuevo León, se llevará a cabo en conjunto con otras actividades organizadas por el colectivo Morras Feministas Mty. Aquí en N+ te compartimos los horarios de cada una de ellas y el acomodo de los contingentes que participarán en la manifestación del domingo 8 de marzo de 2026.
A través de redes sociales, el colectivo Morras Feministas Mty informó que la Marcha 8M en Monterrey este 2026 iniciará a las 5:30 pm en el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León, ubicado en la Macroplaza de Monterrey, frente a la Explanada de los Héroes. Sin embargo, el acomodo de contingentes se llevará a cabo desde las 4:30 pm.
¿Qué contingentes participan en la Marcha 8M en Monterrey?
La Marcha 8M en Monterrey este 2026 estará conformada por cuatro bloques, cada uno de ellos integrados por diferentes contingentes. A continuación te decimos como se organizarán:
Bloque 1
- Familiares de víctimas de feminicidio
- Madres Buscadoras
Bloque 2
- Maternidades e infancias (menores de 12 años)
- Mujeres con discapacidades
Bloque 3
- Mujeres separatistas
- Mujeres trabajadoras, estudiantes, maestras y personal de salud
- Colectivas feministas
- Mujeres de organizaciones de la sociedad civil
- Mujeres indígenas
- Mujeres diversas y decidencias
Bloque 4
- Mujeres general (sin contingente)
¿Qué actividades hay por el 8M en Monterrey?
Esta es la lista de actividades y los horarios en los que se llevarán a cabo antes de que inicie la Marcha 8M en Monterrey, en torno al Día Internacional de la Mujer, a partir de las 02:00 pm en la Explanada de los Héroes:
A las 02:00 PM
- Mercadita Feministas: “De morras para morras”
- Punto de Sonoridad Feminista: Espacio de asesoría legal gratuita y apoyo psicológico
A las 03:00 PM
- Macro Tendedero: Espacio para exponer a los agresores
- Pequeñas Voces Rebeldes: Actividades para las niñas y niños
- Expresión Artística Feminista
