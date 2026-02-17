Detienen a Hombre Durante Cateo por Feminicidio en Santa Catarina, Nuevo León

Autoridades llevaron a cabo la detención de un hombre y el cateo de una vivienda ubicada en la calle Rincón del Atlántico y la avenida Perimetral Norte, en la colonia Rincón del Poniente, perteneciente al municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El operativo estaría relacionado con el feminicidio de una mujer de 40 años de edad.

Fue durante el medio día de este martes 17 de febrero que elementos de la Policía de Santa Catarina, agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León registraron el domicilio presuntamente relacionado con el ataque a balazos registrado el pasado 11 de febrero, que provocó la muerte de una mujer en la colonia San Gilberto, en el municipio de Santa Catarina.

En relación con este caso, fue detenido José Alexis “N”, quien aparentemente residía en la casa cateada por los agentes ministeriales. Durante la captura, también le fueron detenidas algunas dosis de drogas, por lo que, se le investigación por delitos contra la salud y narcomenudeo.

Muere mujer tras se atacada a balazos en Santa Catarina

Autoridades confirmaron que la mujer que resultó gravemente herida tras ser atacada a balazos el pasado 11 de febrero, perdió la vida el domingo 15 de febrero después de permanecer varios días en el Hospital Universitario. La víctima identificada como Juana de 43 años de edad, recibió al menos dos impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.

El caso ya es investigado por las autoridades como un feminicidio. Además, se dio a conocer que la mujer era prestamista, por lo que, este dato podría formar parte de una de las líneas de investigación tras su fallecimiento este fin de semana.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

