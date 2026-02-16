Localizan a Hombre Muerto Sentado en un Sillón Dentro de Una Casa en Juárez, Nuevo León

Autoridades ministeriales investigan la muerte de un hombre al interior de un domicilio ubicado en la colonia Valle de Juárez, en el municipio de Juárez, en los límites con Guadalupe. El hecho fue reportado en una casa situada sobre la calle Margarita Maza de Juárez, en el mencionado sector. De acuerdo con los primeros informes, el hombre, de aproximadamente 88 años de edad, fue localizado en estado de descomposición y sentado en un sillón dentro del inmueble.

Debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo y a que aparentemente presentaba huellas de violencia, las autoridades solicitaron el apoyo del grupo de homicidios para ampliar las investigaciones. Al lugar acudieron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), así como agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y policías municipales, quienes comenzaron con las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La zona fue acordonada por personal de la Fiscalía, que realizó el cerco correspondiente en el área cercana a la avenida Eloy Cavazos, mientras se llevaban a cabo las diligencias. Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las causas que provocaron la muerte del hombre; sin embargo, una fuente de la Fiscalía indicó que, de manera preliminar, podría tratarse de un homicidio.

Identificación de la víctima

El hombre fue identificado como Pedro, de 88 años de edad. Su cuerpo fue trasladado para la práctica de la autopsia de ley, procedimiento que permitirá determinar con precisión las causas del fallecimiento. La investigación continúa en proceso por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones, que mantiene abiertas las líneas correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existió la comisión de un delito.

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este caso y señalaron que será conforme avancen las indagatorias cuando se brinden mayores detalles sobre este hecho registrado en la colonia Valle de Juárez, en el municipio de Juárez.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

RR