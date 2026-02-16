Encuentran Cuerpo de Hombre Sin Vida en Vías del Tren en Monterrey

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado durante la noche del domingo 15 de febrero sobre las vías del tren y generó la movilización de las autoridades de seguridad en el Blvd. Gustavo Díaz Ordaz y la avenida Santa Bárbara, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Agentes ministeriales, elementos de la Policía de Monterrey y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se postraron a un lado del Blvd. Gustavo Díaz Ordaz y comenzaron a subir la pendiente que se encuentra a unos metros de la avenida Santa Bárbara, para comenzar a buscar sobre las vías del tren los restos de una persona.

A lo largo de unos metros y ayudados con lámparas los agentes fueron marcando los lugares donde encontraron indicios de la persona que, según datos, vestía pantalón de mezclilla, de aproximadamente 25 a 35 años, con tatuajes en el pecho, brazo y espalda, no se sabe si era alguien que iba de colgado de algún vagón del tren o una persona que vivía junto a las vías del tren.

Encuentran cuerpo en lecho del Río Santa Catarina

El pasado 12 de febrero, autoridades encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el lecho del Río Santa Catarina, a un costado de la avenida Morones Prieto a la altura de Corregidora en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; lo que generó la movilización de las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acordonaron el área donde se realizó el hallazgo para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, así como las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar los restos humanos.

Con información de Pedro Caballero | N+

