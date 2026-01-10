Localizan Sin Vida a Dafne Evelin, de 24 años, en el Parque Nacional La Marquesa

Después de permanecer nueve días reportada como desaparecida, Dafne Evelin, de 24 años, fue localizada sin vida en un paraje del Parque Nacional La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

El hallazgo ocurrió durante recorridos realizados por brigadas de búsqueda, que detectaron indicios entre la vegetación y dieron aviso a las autoridades. Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes acordonaron la zona para permitir las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y preservar posibles indicios.

Se investiga como feminicidio

Tras los trabajos periciales y el análisis del cuerpo, se confirmó la identidad de la joven, quien había sido vista por última vez el 29 de diciembre en Ocoyoacac. De acuerdo con la información disponible, ese día Dafne le dijo a su madre que iría a La Marquesa, donde se encontraría con un joven con quien había tenido una relación sentimental.

"Es un Caso Muy Horrible": Amigos y Familiares tras Feminicidio de Policía Jazmín García

Sus familiares perdieron contacto con ella alrededor de las 15:00 horas. Ya no regresó a su domicilio. Al momento de su desaparición vestía chamarra, playera color beige, sudadera roja, tenis blancos y portaba una mochila negra.

Hasta el momento no hay personas detenidas. La Fiscalía informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

