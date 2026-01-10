¿Ya Aprendieron a la Conductora que Atropelló y Arrastró a Motociclista en Iztapalapa?

Decenas de motociclistas y ciudadanos realizaron una protesta en calles de la alcaldía Iztapalapa para exigir justicia por la muerte del motociclista, Roberto Hernández, que perdió la vida tras ser atropellado y arrastrado por un vehículo particular el pasado 03 de enero de 2026.

El bloqueo se llevó a cabo bajo el puente de Eje 6 Sur, donde aproximadamente 40 motociclistas y 60 personas cerraron la vialidad como parte de una manifestación pacífica para visibilizar el caso y demandar acciones concretas por parte de las autoridades.

Reclamo Derivó en Homicidio: Así Inició el Pleito entre Automovilista y Motociclista que Murió Arrollado en Iztapalapa, CDMX

Durante la protesta, Rodrigo, hermano de la víctima, señaló que recorrer el trayecto donde su familiar fue arrastrado resulta sumamente doloroso, pero necesario para honrar su memoria y exigir justicia. Afirmó que existe indignación no solo en México, sino también en Estados Unidos, por la forma en la que ocurrió el hecho.

Los manifestantes exigieron que la presunta responsable sea aprehendida, ya que hasta el momento no ha sido detenida, y solicitaron que la carpeta de investigación sea reclasificada como homicidio doloso, al considerar la gravedad de los hechos.

¿Qué pasó con Roberto Hernández?

Poco después de las 22:00 horas del 3 de enero, Roberto Hernández circulaba por Periférico Oriente y Eje 6 Sur cuando fue impactado por un automóvil azul. El motociclista de 52 años se dirigía a Nezahualcóyotl, Estado de México, para recoger a su esposa después de su jornada laboral.

Motociclista Arrollado 2 Km en Iztapalapa: Fiscalía CDMX Alista Orden de Aprehensión

Tras el choque inicial, Roberto cayó de su motocicleta y se incorporó para reclamar a la conductora. Sin embargo, ella lo embistió nuevamente y su cuerpo quedó enganchado debajo del vehículo. La conductora no se detuvo y continuó circulando por al menos 12 calles en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

El cuerpo de Roberto se desprendió del automóvil en la esquina de la calle Ingeniero Félix F. Palavicini, colonia Constitución de 1917, después de recorrer aproximadamente 1.7 kilómetros. La distancia puede recorrerse en cerca de dos minutos en auto particular.

La presunta responsable huyó del lugar. Cámaras de seguridad la captaron llegando a su domicilio, de donde después volvió a salir. Hasta ahora se desconoce su paradero, pero ya hay una orden de aprensión en su contra por el delito de homicidio doloso.

