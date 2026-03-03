Fiscalía Confirma que Cuerpo Localizado sin Vida es de Kimberly Joselin, Alumna de la UAEM

La Fiscalía General de Morelos confirmó que el cuerpo hallado en una zona boscosa de Cuernavaca corresponde al de la estudiante Kimberly Joselin Ramos Beltrán, quien desapareció el pasado 20 de febrero.

A través de un comunicado, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar hizo un firme compromiso de que habrá justicia para Kimberly Joselin. “No habrá impunidad. Este es nuestro compromiso institucional”, dijo.

"El cuerpo sin vida localizado ayer durante las diligencias de búsqueda, corresponde a la joven Kimberly Joselin, de acuerdo a los estudios practicados en las últimas horas por la Coordinación General de Servicios Periciales", confirmó la Fiscalía de Morelos.

Asimismo, las autoridades indicaron que la familia de la víctima ya fue comunicada sobre la confirmación de los análisis de ADN.

“Reconozco y comprendo la indignación, el dolor de la familia y la exigencia legítima de justicia expresada en la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en toda la entidad”, expresó el funcionario.

"Te encontramos": familia de Kimberly Joselin

Luego del anuncio de la Fiscalía de Morelos, los familiares de Kimberly Joselin Ramos Beltrán compartieron un mensaje a través de un video para informar que encontraron a la joven sin vida.

"Efectivamente el cuerpo que localizaron en Chamilpa, pues era de mi hermana, no se había comunicado esto porque teníamos todavía la pequeña esperanza de que no fuera así, es por eso que tardamos un poco en decir las cosas", dijo su hermano

Asimismo, aprovecharon para agradecer a las personas que apoyaron en la búsqueda de la estudiante de la UAEM.

"Estuvieron en esta lucha de principio a fin en esta búsqueda, desafortunadamente no encontramos a Kimberly como nosotros hubiéramos querido, pero la encontramos que eso es lo importante", finalizó.

En tanto, la gobernadora de Morelos, Margarita González, expresó sus condolencias y condenó la muerte de la joven.

"He solicitado a la fiscalía que la investigación se conduzca con rigor técnico y jurídico para integrar una carpeta sólida que garantice justicia y corresponderá al poder judicial actuar con responsabilidad, dureza y apego a la justicia", dijo en sus redes sociales.

La funcionaria aseguró que Morelos "no puede haber espacio para la impunidad" y añadió que la violencia contra las mujeres "nos duele y afecta como sociedad".

¿Cómo encontraron a Kimberly Joselin?

El cuerpo fue localizado el 2 de marzo al norte de la capital morelense, como parte del operativo de búsqueda de la alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La FGE indicó que el cadáver estaba en "uno de los polígonos de intervención" y llevó a cabo análisis para determinar la identidad, causa de muerte y temporalidad del fallecimiento.

Según reportes locales, el cuerpo estaba en las inmediaciones de una cabaña, donde un día antes se localizaron prendas con manchas de sangre. En uno de los rastreos por la zona, se ubicaron algunas pertenencias de la joven y su credencial de elector.

El caso estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación General de Servicios Periciales.

¿Cómo desapareció la alumna de la UAEM?

Kimberly Joselín Ramos Beltrán, estudiante de la UAEM, desapareció el pasado 20 de febrero de 2026 en el municipio de Cuernavaca, cuando dijo que iba a la escuela.

De acuerdo con la ficha de búsqueda con folio ALBAMOR/30/2026, al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, chamarra de piel sintética azul marino con cierre gris, tenis blancos y llevaba una bolsa grande negra de mano.

La joven, de 18 años, salió de casa rumbo al campus Chamilpa de la UAEM, entonces avisó a su familia que ya estaba en el transporte público de la Ruta 1 y cuando llegó a la universidad. Sin embargo, luego sus seres queridos perdieron contacto con ella.

El pasado 26 de febrero, a una semana de la desaparición, estudiantes de la UAEM, amigos y familiares de Ramos Beltrán marcharon para exigir la pronta aparición de la joven. El 27 de febrero igual hubo movilizaciones que escalaron al cierre de accesos al campus Chamilpa. Luego de ello, autoridades universitarias firmaron un pliego petitorio comprometiéndose a reforzar la seguridad en las instalaciones.

El caso desató una ola de indignación y exigencias del paradero, debido a que la alumna desapareció en el entorno de la universidad. Colectivos feministas acusaron negligencia institucional y cuestionaron si fueron activados los protocolos de inmediato.

Las protestas en la UAEM

El lunes 2 de marzo, los estudiantes tomaron la rectoría de la UAEM como medida de protesta por la desaparición de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, con la finalidad de exigir a la rectora Viridiana Aydeé León Hernández que se presentara para entablar una mesa de diálogo.

Los alumnos se concentraron en la Unidad de Arte para protestar por la falta de atención de las autoridades universitarias y la inseguridad en el campus. Algunos jóvenes cubiertos del rostro ingresaron al edificio de la Rectoría, donde provocaron destrozos y vandalizaron las instalaciones.

Las autoridades universitarias rechazaron cualquier acto de violencia y se unieron a la exigencia de justicia por la desaparición de la joven.

"Estimada comunidad UAEM, nos falta Kymberly, su ausencia nos duele profundamente. Como rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, defenderemos el derecho siempre a la exigencia de justicia y a la manifestación pacífica; sin embargo, no podemos permitir que la violencia sustituya al diálogo", dijo León Hernández.

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, también hizo un llamado al diálogo para evitar la confrontación.

"Desde el Gobierno del Estado de Morelos, queremos condenar los hechos de violencia suscitados dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por grupos externos a la universidad, y llamamos al diálogo", dijo.

Detienen a implicado en la desaparición

El 28 de febrero, la Fiscalía de Morelos detuvo a Jared Alejandro “N”, identificado como estudiante de la misma UAEM y como una persona cercana a su círculo cercano de Kimberly Joselin.

"Habría indicios para presumir su participación en la desaparición de la joven universitaria", se indicó aquella vez.

Al día siguiente se realizó su audiencia inicial y se le dictó prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, en perjuicio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, informó la FGE.

El imputado solicitó ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se desahogará dentro de unos días.

Jared Alejandro “N”, presuntamente, fue la última persona que estuvo con la alumna de la UAEM.

