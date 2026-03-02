La operación Furia Épica de Estados Unidos e Israel contra Irán ha puesto en vilo a millones de habitantes en Oriente Medio. Mexicanos varados en algunos de estos países han tenido que abandonar la región por mar o a través de la India.

El gobernador Mauricio Kuri informó que queretanos volverán a través de la India y que están seguros en Catar.

volverán a través de la India y que están seguros en Catar. Peregrinos celayenses emprendieron el regreso por mar desde Jordania, ante la imposibilidad de viajar desde Israel.

El espacio aéreo cerrado en gran parte de Medio Oriente

El conflicto entre Irán y Estados Unidos ha detenido las operaciones aéreas en gran parte de Medio Oriente. Al respecto, la agencia EFE señaló que algunos aeropuertos de la región, como los de Dubái (en Emiratos Árabes Unidos) o Riad (en Arabia Saudita) han retomado ya sus actividades.

No obstante, múltiples compañías áreas de todo el mundo han mantenido la suspensión de sus vuelos a la región. Baréin, Catar y Kuwait aún no reabren su espacio aéreo.

Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) extendió hasta el próximo viernes 6 de marzo la advertencia a las aerolíneas. El principal riesgo para los aviones civiles reside en los sistemas de defensa antiaérea.

Queretanos y guanajuatenses varados en Medio Oriente emprenden regreso a México

La paralización de los vuelos en la región han afectado a viajeros mexicanos que buscaban volver al país. Según señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se han desplegado los servicios consulares para apoyar la salida de connacionales tanto en Israel como en Jordania:

“Las representaciones de México han desplegado sus protocolos de protección y asistencia consular, y han asistido a algunas personas que lo han solicitado, a salir a través de rutas terrestres seguras desde Israel y Jordania”.

Peregrinos de Celaya llegan a Egipto desde Jordania. Foto: Facebook

89 peregrinos mexicanos, la mayoría originarios de Celaya, Guanajuato, quedaron varados en Jordania. La agencia Amigos sin Fronteras señaló a través de Facebook que el grupo llegó sano y salvo a Egipto, tras haber abandonado la región por mar:

“Ahora fue al contrario; salimos huyendo de la tierra prometida a Egipto”, escribió la agencia en una publicación acompañada por una fotografía tomada desde las Pirámides de Giza.

Por su parte, Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, informó que sigue con atención la salida de 21 queretanos que volverán a México a través de la India. Además, señaló que los connacionales están seguros en Emiratos Árabes Unidos:

“Desde Querétaro estamos atentos y acompañando a nuestras queretanas y queretanos en el extranjero. En Emiratos Árabes Unidos (Dubái y Abu Dabi) e India están seguros. Lo más importante: mañana 3 de marzo sale el grupo de 21 queretanas desde India (14:30 h local) rumbo a Querétaro. No están solos”.

Cabe señalar que, según informó la Cancillería, no hay mexicanos entre las víctimas del conflicto en Medio Oriente. En un comunicado, la Secretaría señaló: “Nuestras embajadas continúan en contacto con todas y todos los connacionales que se han reportado en la región, tanto residentes como personas en tránsito”.

Además, la SRE reiteró el llamado a no viajar a la región.

