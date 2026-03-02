Operación Furia Épica contra Irán: ¿Cuántos Mexicanos Viven en la República Islámica?

Estados Unidos lanzó uno de sus mayores ataques militares en Medio Oriente en décadas con el nombre de 'Furia épica', contra objetivos en Irán en el que se ha temido que el conflicto se extienda por toda la región, en N+ te decimos ¿Cuántos mexicanos viven en la república islámica?

¿Cuándo ocurrió la acción militar furia épica?

La campaña militar inició la madrugada del 28 de febrero de 2026. De acuerdo con el Mando Central estadounidense (CENTCOM) el objetivo fue de desmantelar la infraestructura militar iraní y neutralizar amenazas vinculadas a su programa de misiles y su estructura de defensa.

¿Qué dice la SRE de los mexicanos en Medio Oriente?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y diversas embajadas de México en Medio Oriente emitieron avisos a los mexicanos en la región y llamaron a tomar precauciones. Según las estadísticas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en 2024 estaban registrados 39 mexicanos residentes en Irán y 6 mil 67 en Israel.

¿Cuántos mexicanos radican en Irán?

El gobierno de México dio a conocer el número de mexicanos residentes en Irán en 2020 se tenía un total de 76 residentes, 46 de ellas son casadas y 30 en unión libre y 22 de ellos son originarios de la CDMX.

¿Cuántos mexicanos están en Medio Oriente?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el domingo 1 de marzo que alrededor de siete mil mexicanos están salvo en países de Medio Oriente luego de escalada de violencia en la región.

SRE Pide a Mexicanos Evitar Viajes a Irán e Israel

En medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente, el gobierno de México ha pedido a los connacionales evitar los viajes a Irán e Israel. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado donde solicitó a los mexicanos ubicados en la región que sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades locales.

En el comunicado, la Secretaría dirigida por Juan Ramón de la Fuente emitió un comunicado donde sugirió a los mexicanos evitar los viajes hacia Israel e Irán, donde mantiene representación diplomática.

La Cancillería pidió a los connacionales en estos dos países que permanezcan atentos a las indicaciones de las autoridades locales. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó los números de nuestras embajadas, para casos de atención o protección consular:

Embajada en Irán: +989121224463

Embajada en Israel: 054-316-6717

