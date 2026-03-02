Shakira Hace Historia en el Zócalo en 2026: 400 Mil Personas y 30 Años de Amor con México

Shakira Isabel Mabarak Ripoll se presentó este domingo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México para cerrar el paso por México de su tour ‘Las Mujeres ya no lloran’.

Con este concierto, la artista colombiana rompió el récord de asistencia a un show en ese escenario con 400 mil personas El récord anterior lo ostentaban Los Fabulosos Cadillacs quienes reunieron allí a 300 mil personas en 2023.

“Hoy tengo una mezcla de emoción, nostalgia y agradecimiento. Hoy es nuestro último día aquí en México, mi casa”, dijo la colombiana ante un público masivo que coreaba su nombre al unísono.

“Es una historia de amor y amistad que yo tengo con México, que no se compara con nada. Gracias por toda la emoción, toda la alegría que me han hecho sentir. Definitivamente que no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada mexicana”, dijo.

La historia de amor entre México y Shakira

Cuando Shakira menciona que tiene una historia de amor y amistad con México, no miente. Y el amor que México siente por la colombiana se fue gestando lentamente durante unos 30 años.

México fue el primer país que le abrió las puertas y catapultó su carrera hacia la fama y el éxito internacional.

La primera vez que Shakira se presentó ante el mundo fue en 1996 cuando, con solo 18 años, realizó su primera gira mundial con un debut en México, donde ofreció dos conciertos para presentar su álbum Pies Descalzos.

El resto es historia: Shakira volvió con mucha más fama en el año 2000 con el tour Anfibio, 3 años después con el Tour de la Mangosta, 3 años después con el Oral Fixation Tour.

En 2007, se presentó por primera vez en el Zócalo de la Ciudad de México, en aquel entonces ante 210 mil personas, casi la mitad de las que logró reunir la noche del 1 de marzo.

Ahora, Shakira cierra su gira en México con muchos récords sobre sus hombros, es la primera artista en hacer 13 sold outs en el Estadio GNP Seguros y ahora se convirtió en la artista que se ha presentado ante más personas en el Zócalo de la capital de México.

'Dónde estás Corazón' sonó por primera vez en 6 años en México

La artista originaria de Barranquilla interpretó el mismo setlist que ofreció en la gira, con excepción de una canción, que fue un regalo para los asistentes al Zócalo y para ella también.

Después de interpretar ‘Pies Descalzos, Sueños Blancos’ ante una multitud extasiada y diversa, compuesta por adultas mayores, niñas, mujeres, hombres, millennials y gen Z, Shakira anunció que continuaba una canción que le debía a México, y que fue la primera con la que llegó a este país hace 30 años: ‘Dónde Estás Corazón’, el público reaccionó con la euforia y la nostalgia que la colombiana esperaba.

Dónde Estás Corazón también sonó durante el último concierto que la colombiana ofreció en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira, el 27 de febrero de 2026.

Shakira, una artista en constante reinvención

En 2006, muchos pensábamos que Shakira estaba en el punto máximo de su carrera, mientras ofrecía el Oral Fixation Tour. En una entrevista que ofreció al diario El País, la colombiana admitió que su “reinado no duraría para siempre”.

¿Qué pasaría cuando ella no pudiera llenar estadios?, preguntó Jesús Rodríguez, a lo que ella respondió:

“Sería ridículo pensar que esto va a durar siempre. Mi reinado no será eterno, el éxito es volátil. Hasta el imperio romano tuvo su caída. Aceptaré la mía dignamente. El día que no tenga éxito, no sé qué pasará, pero espero que el dinero que llevo gastado en psicoanálisis me sirva de algo”.

A 10 años de esa entrevista, la carrera de Shakira sigue más viva que nunca. Además de romper el récord de asistencia a un concierto en el Zócalo, Shakira también es dueña del récord Guinness a la gira latina más exitosa de todos los tiempos, superando a artistas como Luis Miguel y Bad Bunny.

Pero sigue siendo una artista con los pies pegados al suelo, lo primero que hizo al pisar el Zócalo fue agradecer a quienes habían acampado y al finalizar el show, bajó del escenario para saludar a sus fans que estaban en primera fila y aguantaron las inclemencias del tiempo con tal de verla de cerca.

Después de conquistar el Zócalo por segunda vez en su carrera, Shakira se prepara para presentarse el próximo 2 de mayo en otro de los escenarios más emblemáticos y masivos del planeta: la icónica playa de Copacabana, en Brasil. Los organizadores estiman una asistencia de al menos un millón de personas, una cifra similar a la que lograron Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025 en ese mismo lugar.

