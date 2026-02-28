Sorprende Shakira en su Último Show en el Estadio GNP con ‘Dónde Estás Corazón’

Después de 12 fechas completamente agotadas en el Estadio GNP Seguros, Shakira volvió a presentarse en la Ciudad de México con el objetivo de reencontrarse con su “manada”.

Cuarenta minutos después de la hora marcada en los boletos, la colombiana apareció en el escenario con su ya icónico traje metálico para abrir la noche con “La Fuerte”, desatando la euforia de miles de asistentes.

A lo largo del concierto, la intérprete recorrió su conocido setlist hasta que hizo una pausa para dirigirse al público mexicano y agradecer el respaldo que le han brindado a lo largo de su carrera.

“Trece conciertos en el Estadio GNP, es un sueño que ustedes me han hecho vivir y que jamás se me va a olvidar. Jamás olvidaré todo el cariño que me ha dado este país”, expresó la cantante de “Antología”.

Además, para este show número 13 decidió sorprender a sus seguidores al interpretar por primera vez en la gira Las Mujeres Ya No Lloran el tema “Dónde Estás Corazón”, una de las canciones más emblemáticas de sus inicios.

Antes de comenzar, la artista confesó estar nerviosa por sumar una nueva pieza al repertorio y pidió el apoyo de su “manada”.

“Ayúdenme a cantarla porque me pongo muy nerviosa cada vez que agrego nuevas canciones”, dijo ante la ovación del público.

Shakira tuvo como invitado especial al cantante colombiano Beéle y encendió el lugar con la Session 53 junto a Bizarrap. Foto: N+

Etapa complicada

Shakira también recordó que en los últimos años ha atravesado una etapa complicada en lo personal, en alusión a su separación del futbolista Gerard Piqué. Sin profundizar en detalles, la cantante aseguró que esas experiencias la han fortalecido.

Y por si fuera poco, la barranquillera tuvo como invitado especial al cantante colombiano Beéle, con quien interpretó “La Tortura”.

Para cerrar la noche, Shakira encendió el Estadio GNP con la Session 53 junto a Bizarrap, tema que se convirtió en uno de los momentos más coreados del concierto.

Concierto en el Zócalo

La cantante volverá a presentarse este domingo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, escenario que ya había abarrotado en 2007.

Historias recomendadas:

LECQ