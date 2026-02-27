El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) informó este viernes 27 de febrero que “debido a que no se ha tenido respuesta satisfactoria a sus demandas para mejorar sus labores, llevarán a cabo varias protestas, incluida una manifestación de brazos caídos.

Los trabajadores del Metro capitalino exigen “recursos económicos para el mantenimiento de los trenes, vías, instalaciones fijas, equipos electrónicos y electromecánicos, además de la adquisición de refacciones y herramientas para garantizar la seguridad y eficiencia del Metro”.

Trabajadores del Metro CDMX Inician protesta de brazos caídos: ¿No Habrá Servicio en Líneas ni Estaciones?

Por ello es que el Consejo Nacional de Delegados del SNTSTC determinó llevar a cabo varias acciones, como la de no laborar tiempo extraordinario desde este viernes 27 de febrero a partir de las 18:00 horas en todas las áreas.

Así que a partir de hoy y hasta nuevo aviso, los trabajadores no harán horas extras. Esa medida va a provocar afectaciones en horas pico en el Metro de la CDMX. Esto porque se tendrán que retirar trenes del servicio.

Posteriormente, el martes 3 de marzo, los más de 13 mil trabajadores del Metro se manifestarán con brazos caídos en todas las áreas técnicas y operativas del Sistema de Transporte Colectivo.

El martes 03 de marzo se iniciará la manifestación de brazos caídos y será desde el inicio de servicio a las 5 de la mañana y hasta al final del servicio del Metro, que es a las 24:00 horas.

Respecto a la protesta de brazos caídos, los trabajadores permanecen en sus puestos de trabajo pero realizan sus labores de manera lenta. Por ejemplo, los conductores abordan un tren para dar servicio de manera más lenta de lo habitual, lo que generará retrasos en los trayectos.

En varias líneas, como la 1,2,9, en las terminales de cada línea habrá paros escalonados. También en los talleres y en las oficinas administrativas.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo se busca “garantizar la seguridad de los 4 millones de usuarios que trasladamos a diario, además de la estricta defensa de nuestros derechos laborales”.

Asimismo, el SNTSTC pidió la inmediata intervención de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que se asignen los recursos necesarios y se le dé prioridad a las necesidades técnicas y laborales que se han señalado.

