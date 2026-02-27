Cambian Horarios del Metro CDMX por Concierto de Shakira en Zócalo: ¿A Qué Hora Abren y Cierran?

El Metro CDMX anunció que tendrá horarios especiales para el domingo 1 de marzo de 2026 por el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, y si planeas asistir, acá te decimos a qué hora abren y cierran este día, y en qué líneas y estaciones aplicará el cambio.

El show de la colombiana en la Plaza de la Constitución ha generado gran interés entre los capitalinos, por lo cual los asistentes deben prepararse y en notas previas ya te explicamos qué sí y que no puedes llevar, además de los horarios especiales del Metrobús.

¿A qué hora abre y cierra el Metro CDMX el domingo 1 de marzo?

El Metro CDMX abrirá en su horario habitual de domingo a las 7 de la mañana, sin embargo en la noche las Líneas 1, 2 y 9 cerrarán una hora más tarde, hasta la 1 de la mañana del lunes 2 de marzo para brindar apoyo a las personas que asistan al concierto de Shakira en el Zócalo. Estos son los horarios de apertura y cierre este 1 de marzo:

Línea 1 : Abre a las 7 am y cierra a la 1 am del lunes

: Abre a las 7 am y Línea 2 : Abre a las 7 am y cierra a la 1 am del lunes

: Abre a las 7 am y Línea 3 : Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes Línea 4 : Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes Línea 5 : Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes Línea 6 : Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes Línea 7 : Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes Línea 9 : Abre a las 7 am y cierra a la 1 am del lunes

: Abre a las 7 am y Línea A : Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes Línea B : Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes Línea 12: Abre a las 7 am y cierra a la 12 am del lunes

Cierres en la Línea 2 del Metro CDMX el 1 de marzo

El domingo 1 de marzo, la Línea 2 ofrecerá servicio en dos circuitos de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos a partir de las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Es decir que en este horario permanecerán cerradas las estaciones:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Zócalo (todo el día).

Durante dicho tiempo, los usuarios tendrán la opción de utilizar el servicio alterno de la Red de Transporte de Pasajeros, de Xola a Pino Suárez. A partir de las 17:00 horas del domingo, la Línea 2 reanudará el servicio normal en todo su tramo, Tasqueña-Cuatro Caminos.

Estaciones del Metro para llegar al Zócalo CDMX

Debido a que la estación Zócalo Tenochtitlán permanecerá cerrada todo el domingo, los asistentes al concierto de Shakira podrán llegar a la Plaza de la Constitución desde las siguientes estaciones:

Bellas Artes, Líneas 2 y 8.

Salto del Agua, Líneas 1 y 8.

San Juan de Letrán, Línea 8.

Pino Suárez, Líneas 1 y 2.

Isabel la Católica, Línea 1.

Cambios de horario del Metrobús por concierto de Shakira

El Metrobús también extenderá su horario de servicio en la Línea 1 y en la Línea 7 de Glorieta Violeta a Indios Verdes, ya que la última unidad partirá de las estaciones terminales El Caminero e Indios Verdes de Línea 1 y Glorieta Violeta de Línea 7, a las 01:00 horas del lunes 2 de marzo.

Línea 3

De las 3 de la tarde al cierre, las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas no brindarán servicio. El servicio será de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Línea 4

Durante todo el día, las rutas norte y sur no brindarán servicio. El servicio será únicamente de San Lázaro al AICM y de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente.

Línea 7

De las 3 de la tarde al cierre, las estaciones Hidalgo y El Caballito no brindarán servicio. El servicio será de Campo Marte a Amajac y de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

