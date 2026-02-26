¿Qué Pasó en la Línea 3 del Metro Hoy? Usuarios Reportan Humo en Estación Eugenia

Usuarios de la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, reportan humo en la estación Eugenia. Hasta el momento las autoridades del Metro no han informado sobre cuál es la causa del incidente.

Este reporte se suma a los registrados hoy en la tarde en estaciones como Zapata, donde usuarios indicaron marcha lenta de trenes.