¿Qué Pasó en la Línea 3 del Metro Hoy? Usuarios Reportan Humo en Estación Eugenia
Esta noche, usuarios reportan humo en la Línea 3 del Metro, ¿qué fue lo que pasó?
Usuarios de la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, reportan humo en la estación Eugenia. Hasta el momento las autoridades del Metro no han informado sobre cuál es la causa del incidente.
Este reporte se suma a los registrados hoy en la tarde en estaciones como Zapata, donde usuarios indicaron marcha lenta de trenes.