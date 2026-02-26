Sismo en México: ¿Qué Hacer si Tiembla Cuando Vas en el Metro CDMX?
Conoce aquí la lista de recomendaciones del Metro CDMX para saber cómo actuar en sus instalaciones, en caso de temblor
En incontables ocasiones, los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) han percibido temblores de diversas magnitudes —incluidos microsismos con epicentro en la propia capital mexicana o en el área metropolitana— pero también han sido afectados severamente a lo largo del tiempo por estos movimientos.
Por ello, las autoridades de Protección Civil han proporcionado información para saber cómo actuar ante un temblor o bien para saber qué llevar en la mochila de emergencia.
Aquí en N+ te contamos hoy sobre lo que debes hacer en caso de que vayas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro cuando ocurra un sismo. ¡Toma nota!
¿Qué hacer si vas en el Metro?
En redes sociales, el Metro de la CDMX publicó 8 recomendaciones sobre lo que se debe hacer en sus instalaciones, en caso de sismo:
- Permanece en calma: evita correr, gritar o empujar.
- Sigue las instrucciones del personal del Metro en todo momento.
- Los usuarios que se encuentren en el andén, deben replegarse hacia las paredes.
- No rebasar la línea amarilla.
- Si estás a bordo del tren, no intentes salir del vagón.
- No invadas las vías o túneles de las estaciones.
- Si te es posible, auxilia a personas que así lo requieran.
- No prendas cerillos ni encendedores en caso de apagón. Los andenes cuentan con luces de emergencia.
Otros escenarios
De igual manera, autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que también han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:
- En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Sigue las instrucciones del personal del inmueble y considera la señalización de protección civil.
- En la calle: Aléjate de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.
- En un edificio: Métete debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.
- En un carro en movimiento: Para tan rápido como sea posible y quédate dentro del vehículo hasta que pase el sismo.
Elabora tu propio Plan de Protección Civil
Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.
De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.
¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.
- Paso 1: Detecta y reduce riesgos
- Paso 2: Diseña rutas de evacuación
- Paso 3: Toma la mejor decisión
- Paso 4: Realiza simulacros
Mochila de emergencia
Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:
- Linterna
- Radio sin internet
- Agua envasada
- Alimentos no perecederos
- Ropa abrigadora
- Encendedor o cerillos
- Un silbato
- Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB
- Copia de las llaves de casa
- Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico
