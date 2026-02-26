La Zona Donde Cayó el "Mencho": Árboles Con Troncos Perforados y Casquillos Calibre .50.

Varios casquillos percutidos calibre .50, un par de árboles caídos por disparos y por lo menos ocho pinos con marcas de proyectiles fueron ubicados por el equipo de N+ en un radio de 30 metros en el cerro donde guardias nacionales y soldados de la Defensa persiguieron hasta capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las cortezas y los troncos, en los que los delincuentes se protegieron, recibieron impactos de las fuerzas federales, mientras que en el lugar quedaron cartuchos de fusiles Barrett, arma de alto poder con la que los integrantes del CJNG sostuvieron el enfrentamiento el pasado domingo en Tapalpa, Jalisco.

Un testigo contó a este medio el temor que sintió con su familia que estaba resguardada ante la batalla.

Se oía el eco, pues de los disparos (...), muchos, miedo, estábamos preocupados, no sabíamos qué hacer, si quedarnos o correr

Otra persona que estaba en el pueblo mágico dijo que vio el despliegue hacia la zona boscosa, alrededor de las 10:00 horas.

Vi cuando ellos entraron así hacia el cerro como a las 10 y sí duraron todavía como una hora y, pues ahí peleando, pues ya como a eso de las 11, pues ya fue cuando todo terminó

Los indicios hallados permiten tener una idea de la capacidad de fuego del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero también de la respuesta de las fuerzas federales mexicanas. Hubo heridos y muertos de ambos bandos, incluido el líder del grupo criminal que se había evadido de la justicia por muchos años.

Armas de guerra en el bosque de Tapalpa

El Barret calibre .50 está considerado como un arma de alto poder, capaz de derribar aeronaves. Los casquillos miden aproximadamente 10 cm de largo, mientras que la ojiva se extiende casi una pulgada más.

Árboles caídos, con marcas de balas, zacate incendiado y proyectiles por todo el suelo: así se ve la zona de combate en la que fue abatido Nemesio Oseguera "El Mencho" durante el operativo de las fuerzas federales de seguridad, el pasado 22 de febrero. pic.twitter.com/ronNdOsSBi — NMás (@nmas) February 25, 2026

Además de su largo alcance y poder destructivo, la precisión en los disparos de esta poderosa arma da una certeza de tiro a más de 2 km de distancia. Los disparos de esta poderosa arma de guerra penetraron los troncos de los árboles.

En una de las ramas, una ojiva de un calibre menor al .50 quedó incrustada, como muestra del poder destructivo de los fusiles empleados en el combate. La mayoría de los impactos hicieron orificios de entrada y salida en los pinos, atravesando por completo troncos de más de 30 centímetros de grosor.

Hubo heridos y muertos de ambos bandos, incluido el líder del grupo criminal que se había evadido de la justicia por muchos años. Foto: N+.

Un vecino de Tapalpa describió la escena como una película de acción, aunque sus hijos solo lloraban, sin entender los momentos de violencia en la zona donde hay cabañas y monte.

Se veía como una serie, como una película, fue algo terrible, estábamos desde casa y nuestras familias, como nuestros hijos, escuchaban cómo pasaban helicópteros, cómo se escuchaban las ráfagas y, pues llorando, preguntando: '¿Papi, qué está pasando?'

El sitio en donde se encontraron estos vestigios se ubica a menos de 2 km y medio de las casas donde presuntamente pasó sus últimas horas el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí se localizan los rastros de la batalla que detonó el caos en el país como una reacción criminal desesperada por la caída de su jefe.

