Adiós a los Pluris, y Menos Recursos a Partidos; ¿La Reforma que dividirá a Morena y Aliados?

Este 25 de febrero 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente: "Es un compromiso de la presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien, quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también. La gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político".

Los 10 puntos principales de la iniciativa que presentará la presidenta al Congreso no solo implican un cambio profundo en las reglas electorales en México, sino también en la organización del sistema político electoral.

Cuarto intento por impulsar una reforma electoral

La presentación de dicha iniciativa será el cuarto intento de los gobiernos encabezados por Morena de transformar el sistema electoral con el argumento de ahorrar recursos para destinarlos a temas sociales.

Sin embargo, esta es la primera propuesta de la presidenta Sheinbaum y, a diferencia de su antecesor, la presentará luego de un proceso de meses de foros, consultas y mesas de diálogo, incluso con los líderes de los partidos aliados que ven amenazados sus intereses. Esto también se da en la antesala de la elección intermedia de 2027, donde estarán en disputa la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos a nivel estatal y municipal.

Los principales líderes de los partidos aliados a Morena, el PT y el PVEM, hablan de riesgos para su supervivencia con esta nueva propuesta y por eso se resisten a perder privilegios, como el acceso directo a cientos de millones de pesos que reciben del erario cada año y las posiciones legislativas que durante años han ocupado.

Sin embargo, dentro de sus bancadas, existen voces que advierten que darán su voto incondicional a la reforma de la presidenta Sheinbaum, como Luis Alfonso Silva Romo y Rocío Corona Nakamura, senadores por el PVEM.

El resultado de la votación será también una prueba para los operadores políticos de Morena en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados con Ricardo Monreal o en el Senado con el recién llegado Ignacio Mier.

1.- Modifica composición del Congreso. Todos a las calles para ganar cada voto

La propuesta de la presidenta Sheinbaum modifica lo que por años había sido el rostro del Congreso de la Unión en nuestro país con 500 diputados federales desde 1988 y 128 senadores desde 1997.

Con esta reforma, el Senado de la República reduciría sus escaños a 96, eliminando así a los 32 legisladores que hoy se eligen por la vía plurinominal de una lista nacional.

En el caso de la Cámara de Diputados no se propone disminuir el número de curules, pero sí la forma de elegir a los 200 legisladores de representación proporcional.

Los otros 300 diputados que llegan por el principio de mayoría relativa ( uno por cada distrito electoral del país ) n o sufrirían modificaciones.

que llegan por el principio de mayoría relativa ( ) n Los 200 diputados de representación proporcional actualmente son electos de acuerdo con el porcentaje de votos que cada partido obtiene, pero ahora se verían obligados a hacer campaña, conocer la cara de los ciudadanos que representarán y lograr el voto ciudadano en las calles.

Los legisladores que por años han sido "pluris"

Actualmente, hay legisladores que por años han sido “pluris”, como:

Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, que ha sido 5 veces diputado federal y 3 veces senador gracias a este mecanismo electoral.

Su compañero de bancada, Alejandro González Yáñez , ha ocupado un escaño en tres legislaturas que equivalen a 18 años en el Senado y además ha llegado por la vía de la representación proporcional otras dos veces a la Cámara de Diputados.

, ha ocupado un escaño en y además ha llegado por la vía de la representación proporcional otras dos veces a la Cámara de Diputados. Carlos Puente, coordinador de los diputados del PVEM, tiene 3 legislaturas de diputado plurinominal y una de senador, al igual que el actual coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, que este año cumple 8 años consecutivos como diputado plurinominal y le falta uno más para concluir su periodo.

Adiós a los "pluris"

Con la reforma que propone la presidenta Sheinbaum, desaparecerían los senadores plurinominales.

97 diputados serían electos como primera minoría , es decir, ganarían los mejores segundos lugares de sus partidos.

, es decir, ganarían los mejores segundos lugares de sus partidos. 95 diputados llegarían a su curul como los más votados de una serie de nombres en las boletas de cada una de las 5 circunscripciones, eligiendo a un hombre y a una mujer por partido

de una serie de nombres en las boletas de cada una de las 5 circunscripciones, eligiendo a un hombre y a una mujer por partido Y 8 serían diputados migrantes electos por mexicanos residentes en el exterior.

Con la aprobación de esta reforma, se estaría diciendo adiós a la comodidad de la representación proporcional, el esquema más peleado dentro de los partidos en cada elección legislativa.

2.- 25% menos para el gasto de partidos, autoridades y jueces electorales

Todos los partidos enfrentarían una reducción del 25 % del dinero que reciben del Estado. El mismo recorte se aplicaría a las autoridades electorales: INE, órganos públicos locales y tribunales especializados en esta materia.

La presidenta Sheinbaum propone también ahorrar en PREPS y conteos rápidos en las jornadas electorales. La iniciativa contempla que el mismo día de los comicios inicien los cómputos oficiales de votos, como ocurrió en la elección de ministros, magistrados y jueces.

Con el fin de evitar gastos dobles en las mismas actividades, se eliminarían duplicidades entre lo que hace el INE y los OPLES.

Por ejemplo, en cada elección federal, el INE envía a sus capacitadores a todo el país, pero también lo hacen los órganos locales; con la propuesta presidencial, los mismos capacitadores explicarían a los ciudadanos sus funciones en elecciones locales y federales, lo que implicaría un cambio en la historia de la democracia moderna.

Esta propuesta busca menos personal en las burocracias y más productividad.

3.- Aumenta la vigilancia al gasto de partidos y busca poner fin al dinero criminal que llega a las campañas. Cada peso sería bancarizado

Hoy el marco legal en materia de elecciones permite que los partidos y candidatos justifiquen una parte de sus gastos en efectivo. Con la reforma, todas sus operaciones deberán pasar por los bancos e instituciones financieras para una mayor vigilancia. El objetivo es evitar el financiamiento de campañas con recursos de procedencia ilícita, en comicios nacionales y locales.

La iniciativa de la presidenta Sheinbaum contempla dar facultades plenas al INE a fin de que tenga acceso oportuno a todas las operaciones financieras de partidos y candidaturas.

Hoy la fiscalización de recursos desde la autoridad electoral no se puede realizar en tiempo real y, aunque el INE hace solicitudes de información a instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no siempre se obtiene de manera pronta.

4.- Baja la "spotización" en campañas y busca eliminar "fake news"

En el proceso electoral presidencial de 2023-2024, los concesionarios de radio y televisión transmitieron más de 52 millones de spots correspondientes a las campañas electorales y rompiendo así el récord del mayor número de spots transmitidos.

Los electores estuvieron expuestos a largas horas de promoción político-electoral con spots de hasta 30 segundos que en la mayoría de los casos provocaron más rechazo que ánimo de votar.

¿La cuarta puede ser la vencida?

El Plan A

Ese plan presentado por el expresidente López Obrador hace 4 años buscaba elegir a las autoridades electorales por voto popular y cambiar al INE por INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; sin embargo, en ese entonces dicha iniciativa no alcanzó la mayoría calificada.

El Plan B

Fue aprobado en 2023. Al no ser una reforma constitucional, la mayoría simple (con la que contaba Morena) fue suficiente para modificar las leyes secundarias que más adelante serían invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento de violaciones al proceso legislativo.

Ese choque entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial se tradujo más adelante en la llegada del plan C.

El Plan C

Un nuevo intento anunciado por el expresidente López Obrador, el 5 de febrero de 2024, de reformar profundamente al poder judicial; misma que fue aprobada el 11 de septiembre de 2024, ya siendo presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero quedó pendiente una reforma electoral que disminuyera los costos electorales. La presidenta Sheinbaum presentará una iniciativa que resulta incómoda para los partidos aliados; son ellos los principales perjudicados, y a su vez, son ellos quienes darían los votos suficientes para conseguir la mayoría calificada necesaria para su aprobación.

