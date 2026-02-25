Cabañas en Tapalpa Ligadas a Lavado del CJNG Siguieron Operando Luego de Sanción de EUA

Unas cabañas en Tapalpa, Jalisco, identificadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar dinero, siguieron en operación en los últimos años pese a la sanción impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Incluso el pasado domingo, fueron escenario del enfrentamiento en que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder y fundador del grupo criminal.

Se trata de "Cabañas La Loma", ubicadas en el kilómetro 5.4 de la carretera a San Gabriel, y que antes se llamaban "Cabañas Las Flores", pero que cambiaron de nombre en septiembre de 2017, luego de que su dueña de aquel entonces, Jessica Johanna Oseguera González, supiera que estaba bajo la lupa por administrar un negocio con apoyo financiero de la organización delictiva de su padre, "El Mencho".

Ella admitió su culpabilidad en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington D. C., por dirigir el complejo vacacionista que, según los fiscales, le dio el jefe del CJNG y donde, presuntamente, se reunió con él porque llevaba la contabilidad de las ganancias del tráfico de drogas. Aun después de quedar en libertad, en marzo de 2022, legalmente el signo distintivo del lugar era de ella, debido a que la vigencia de la marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) venció en junio de ese año.

En una revisión de N+, se constató que las cabañas fueron visitadas por diversas personas después del arresto de la hija del "Mencho" y luego de que el caso se hiciera público en la prensa nacional e internacional. Además, los registros sugieren que se rentaron mientras la operadora del "cártel de las cuatro letras" enfrentaba su proceso judicial. Igual se siguieron utilizando como lugar de descanso para visitantes del pueblo mágico una vez que ella salió de prisión.

Aparentemente, pese a los señalamientos en Estados Unidos, no hubo un efecto sobre "Cabañas La Loma". Foto: www.cabanaslasflores.com.

Luego de cruzar datos de imágenes, videos, consultas de páginas web, análisis de redes sociales, así como documentos de la OFAC y de la acusación en Estados Unidos, se verificó que "Cabañas La Loma" siguió activa para el presunto alojamiento turístico en diversos momentos de los últimos cinco años.

Además, en un recorrido por el conjunto de hospedaje el día de ayer 24 de febrero, se localizaron un par de vehículos calcinados en el acceso, armas largas, pistolas, casquillos de grueso calibre percutidos, así como rastros de sangre en una cobija y en la batea de una camioneta blanca, entre otros indicios para establecer que el centro de descanso fue parte del campo de batalla en que cayó "El Mencho".

Eliminan perfil en Facebook

En el sitio web original de "Cabañas Las Flores" fue posible localizar algunos detalles de los servicios, fotografías de las casas, así como números telefónicos de contacto y de la ubicación. Tras las indagatorias estadounidenses, el portal fue eliminado, por lo que se utilizó la herramienta de Wayback Machine para recuperar los registros. Al cruzar la información con un perfil de Facebook denominado "Cabañas La Loma", se identificaron los mismos datos.

"El desarrollo Cabañas las Flores cuenta con 5 cabañas las cuales han sido nombradas Rosa, Alcatraz, Margarita, Girasol y Tulipán. Cuentan con capacidad para 12 personas, todas están decoradas con mobiliario rústico y ambientadas de acuerdo a su nombre", se indica en la plataforma archivada.

El sitio creado para "Cabañas La Loma" en Google Maps sigue disponible junto con fotos, videos y las 36 reseñas de usuarios. Foto: Google Maps y Facebook.

En tanto, en el perfil de Facebook se informó que la cabaña Tulipanes puede albergar a 12 visitantes. El dato fue publicado junto con el emoji de una casa y una foto de la vivienda. Y pese a que el centro turístico ya no se llama "Cabañas Las Flores", las construcciones conservan, precisamente, el nombre de flores. Se sabe que se añadió la cabaña 7.

La primera imagen en su página oficial de la red social se publicó en 2025 como una estrategia para atraer turistas. En los meses posteriores se acumularon 10 entradas y 104 seguidores con el siguiente mensaje: "Cabañas la loma, ofrece hospedaje y el mejor servicio para los visitantes" (sic). En la descripción se compartió un número de teléfono celular, un correo electrónico y la dirección para llegar al sitio. Todo con el fin de reservar o consultar precios.

Sin embargo, en las últimas horas la cuenta desapareció y el link marca la siguiente leyenda:

Este contenido no está disponible en este momento. Por lo general, esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó

N+ tomó capturas de pantalla y videos del perfil de Facebook de "Cabañas La Loma" antes de que fuera dado de baja.

El punto en la parte superior de ambas imágenes es donde se ubica "Cabañas La Loma" y el otro extremo es donde se escondía "El Mencho". En rojo está la distancia de ambos lugares a través de carretera y, en amarillo, en línea recta. Foto: Google Maps.

Siguen rastros en Google Maps y WhatsApp

El sitio creado para "Cabañas La Loma" en Google Maps sigue disponible junto con fotos, videos y las 36 reseñas de usuarios que presuntamente se alojaron en agosto y noviembre de 2021; abril, octubre y noviembre de 2022; diciembre de 2023; así como en julio de 2024 y de 2025, de acuerdo con lo expresado por los mismos visitantes.

El número telefónico en Google Maps para contactar con el centro vacacionista es el mismo que aparecía en el perfil de Facebook. En la plataforma de mapas, "Cabañas de La Loma" alcanza una puntuación de 4.9 estrellas, de un máximo de cinco.

Los usuarios compartieron cómo realizaron fogatas, carnes asadas o la vista que tuvieron a la zona boscosa y el jardín con el pasto cortado. Afirmaron que son "muy bonitas" y bien cuidadas, recomendadas para familias con pequeños.

"Un maravilloso lugar para descansar, recargarte de energía y conectar con la naturaleza", escribió una visitante hace seis meses.

"Te desconecta de la rutina diaria", añadió otro turista hace tres años.

El contacto telefónico de Facebook y Google Maps tiene un perfil de empresa en WhatsApp, con fotos de las cabañas, el logo y el nombre del centro turístico, además de la opción para "añadir a la solicitud de pedido" en el catálogo. Las imágenes traen la fecha del 14 de julio de 2023 y se indica que son casas para 10 o 12 personas.

En una revisión de este medio, se constató que las cabañas fueron visitadas por diversas personas después del arresto de la hija del "Mencho". Foto: N+.

Tanto en el sitio archivado como en los videos en redes del último año, fue posible observar que las edificaciones tienen cocina equipada, terraza con asador, una cancha de usos múltiples y un área de juegos infantiles, así como una zona para estacionar remolques.

En la base del letrero de madera que anuncia el complejo fueron sembradas flores zinnias rojas y fucsias.

¿Puede seguir funcionando un negocio ligado al narco?

En las acusaciones en la Corte del Distrito de Columbia se presentaron evidencias irrefutables de que la hija del "Mencho" era dueña de "Cabañas Las Flores" y que la registró en junio de 2012 ante el IMPI. Pero cambió la identidad una vez que se le notificó de la sanción impuesta a la empresa el 17 de septiembre de 2015 conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).

Oseguera González firmó la solicitud de registro de la marca y puso su número telefónico, al igual que lo hizo con otros negocios que sirvieron de fachada para lavar dinero del CJNG, de acuerdo con documentos en la Corte del Distrito de Columbia.

Las Flores Cabañas cambió su marca a Cabañas La Loma. Registros de redes sociales y sitios web archivados que el gobierno habría presentado en juicio establecían que 'Cabañas La Loma' comenzó a operar en la misma dirección que Las Flores Cabañas, designada por la OFAC, con fotografías que muestran exactamente la misma propiedad, supuestamente rentando las mismas cabañas como alojamientos vacacionales

Y la propia acusada aparentemente continuó involucrada personalmente en la operación del negocio. El gobierno habría presentado en juicio pruebas obtenidas de Facebook que indicaban que Cabañas La Loma se promocionaba utilizando el número telefónico 33 39 68 42 25

Según las revisiones de este medio, el complejo de cabañas se ubica a casi 4 kilómetros del lugar, usando vías carreteras, de donde se escondía el líder del CJNG. En línea recta, ambos puntos se encuentran a 1.6 km.

Una sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros implica el congelamiento inmediato de bienes y cuentas que la persona o empresa tenga bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición para que ciudadanos y compañías de ese país realicen cualquier transacción con ella.

En la práctica, significa quedar fuera del sistema financiero vinculado a Estados Unidos, enfrentar bloqueos bancarios y restricciones comerciales, y exponerse a sanciones adicionales si terceros mantienen relaciones económicas con el sancionado.

Arriba: el perfil de Facebook eliminado. Abajo: parte de un diagrama de la OFAC sobre el cambio de nombre del negocio que hizo la hija del "Mencho". Foto: Facebook y OFAC.

Pero esa inclusión en la llamada "lista negra" no obliga automáticamente a otros países a imponer medidas similares. Por lo que, técnicamente, en México no existe una implicación vinculante sobre el negocio presuntamente ligado al narco.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda puede coordinarse con su contraparte estadounidense en investigaciones conjuntas sobre delincuentes y sus redes financieras y aplicar bloqueos cuando existan indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aparentemente, pese a los señalamientos en Estados Unidos, no hubo un efecto sobre "Cabañas La Loma" y los turistas siguieron alojándose ahí, cuyo rótulo de madera tiene el mismo símbolo que ha aparecido en los diagramas de la OFAC: una casa en lo alto de una ladera con dos montañas de fondo, a donde el "Mencho" quiso escapar, pero no pudo.

