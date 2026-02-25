Presunta Ruta de Escape de ‘El Mencho’ Durante el Operativo para Detenerlo
N+
Al buscar la ruta por la que Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, habría intentado escapar de las fuerzas federales, N+ encontró en el Club Campestre La Loma, rastros de un enfrentamiento armado
COMPARTE:
En Tapalpa, Jalisco, N+ pudo entrar a otra parte del complejo de cabañas en las que presumiblemente se refugiaba el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Nemesio Oseguera y los integrantes del CJNG habrían intentado escapar recorriendo aproximadamente 2 km y medio en la parte alta de la montaña del municipio de Tapalpa, con las fuerzas federales tras de ellos a pie, en vehículos y con helicópteros artillados.
Casas del Country Club Tapalpa y Club Campestre La Loma
Entre la casa del Country Club Tapalpa hacia la casa del Club Campestre La Loma, hay aproximadamente mil 500 metros.
Entre la casa de La Loma y el cerro donde las fuerzas federales habrían alcanzado y detenido a ‘El Mencho’ hay aproximadamente 1 km.
En la parte trasera del jardín, por donde habría escapado ‘El Mencho’ hay una virgen de Guadalupe y un San Judas Tadeo.
Noticia relacionada: Las Cabañas de Tapalpa Donde se Reunió "El Mencho" con su Hija y Ligadas al Lavado del CJNG
Rastros de enfrentamiento en Club Campestre La Loma
Este martes, al buscar la ruta por la que ‘El Mencho’ habría intentado escapar de las fuerzas federales, N+ encontró en el Club Campestre La Loma, rastros de un enfrentamiento armado.
En el camino de acceso a La Loma hay dos vehículos completamente quemados.
En el estacionamiento hay casquillos de armas largas, cortas y rastros de sangre en una cobija y la batea de una camioneta blanca.
Historias recomendadas:
- Rubén Guerrero, "El Láminas", Abatido Durante Operativo de "El Mencho"
- Discurso de Trump por Estado de la Unión 2026: Frases Destacadas del Mensaje Desde el Congreso
- "Zar Antidrogas" de EUA se Reúne con Gabinete de Seguridad y Felicita por Caída del "Mencho"
Con información de Francisco Santa Anna