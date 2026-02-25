Presunta Ruta de Escape de ‘El Mencho’ Durante el Operativo para Detenerlo

En Tapalpa, Jalisco, N+ pudo entrar a otra parte del complejo de cabañas en las que presumiblemente se refugiaba el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Nemesio Oseguera y los integrantes del CJNG habrían intentado escapar recorriendo aproximadamente 2 km y medio en la parte alta de la montaña del municipio de Tapalpa, con las fuerzas federales tras de ellos a pie, en vehículos y con helicópteros artillados.

Video: La Casa de La Loma, Última Guarida de 'El Mencho' en Tapalpa, Jalisco

Casas del Country Club Tapalpa y Club Campestre La Loma

Entre la casa del Country Club Tapalpa hacia la casa del Club Campestre La Loma, hay aproximadamente mil 500 metros.

Entre la casa de La Loma y el cerro donde las fuerzas federales habrían alcanzado y detenido a ‘El Mencho’ hay aproximadamente 1 km.

En la parte trasera del jardín, por donde habría escapado ‘El Mencho’ hay una virgen de Guadalupe y un San Judas Tadeo.

Rastros de enfrentamiento en Club Campestre La Loma

Este martes, al buscar la ruta por la que ‘El Mencho’ habría intentado escapar de las fuerzas federales, N+ encontró en el Club Campestre La Loma, rastros de un enfrentamiento armado.

En el camino de acceso a La Loma hay dos vehículos completamente quemados.

En el estacionamiento hay casquillos de armas largas, cortas y rastros de sangre en una cobija y la batea de una camioneta blanca.

Video | Recorrido por el Refugio de ‘El Mencho’: Así se Ve el Lugar Donde Pudo Pasar sus Últimas Horas con Vida

