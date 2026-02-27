¿Dónde Ver En Vivo y Gratis el Concierto de Shakira en CDMX? En Estos Lugares Habrá Pantallas

La cantante colombiana Shakira confirmó un concierto gratuito en el corazón de la Ciudad de México, en caso de que no llegues al Zócalo, en N+ te compartimos dónde ver su presentación en vivo y completamente gratis.

Fue a través de un video que compartió en sus redes sociales, donde la intérprete de Antología anunció que ofrecerá un espectáculo sin costo en el Zócalo de la CDMX.

El concierto se llevará a cabo el domingo 1 de marzo a las 20:00 horas; el Zócalo, considerado uno de los espacios públicos más emblemáticos del país, será el escenario principal de este evento masivo. Recuerda que en N+ te compartimos previamente qué lo que se puede llevar en ¿Qué Sí y Qué No Llevar al Concierto de Shakira en Zócalo CDMX? Estos Objetos Están Prohibidos.

¿Dónde ver en vivo el concierto de Shakira si no puedes ir al Zócalo?

Para quienes no logren ingresar a la plancha del Zócalo o prefieran disfrutarlo desde otros puntos, el Gobierno capitalino anunció la instalación de pantallas gigantes en sitios estratégicos del Centro Histórico.

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, se habilitarán espacios alternos con pantallas gigantes para que más personas puedan seguir el concierto en tiempo real.

En estos lugares habrá pantallas gigantes para el concierto de Shakira

Los lugares que contarán con transmisión en vivo del concierto por medio de pantallas gigantes son los siguientes:

Monumento a la Revolución.

Pino Suárez.

Sobre 20 de Noviembre.

Alameda Central.

Las autoridades capitalinas señalaron que el evento marcará el arranque de las actividades culturales organizadas en la capital en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Brugada Molina destacó la relevancia de contar con una de las artistas latinas más influyentes a nivel mundial para abrir esta agenda cultural.

