¿Qué Sí y Qué No Llevar al Concierto de Shakira en Zócalo CDMX? Estos Objetos Están Prohibidos

Si tienes planeado asistir al concierto de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México (CDMX), esto te interesa. El Gobierno capitalino dio a conocer un listado de objetos prohibidos en el evento gratuito del domingo 1 de marzo de 2026, por lo que en N+ te decimos qué sí y qué no puedes llevar.

Este megaconcierto en la explanada del Zócalo se suma a las decenas de fechas en las que la artista colombiana ha cantado para el público mexicano como parte de su gira "Las Mujeres Ya no Lloran World Tour" que inició en 2025.

La expectativa por la presentación de la intérprete de "Ojos Así", es tal que en sus redes sociales dio el anuncio del concierto en el Zócalo a sus fans mexicanos, quienes ya especulan sobre el setlist que presentará el domingo 1 de marzo.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de Ciudad de México, fue la encargada de anunciar la presentación gratuita de Shakira este 2026, y adelantó que se colocarán pantallas gigantes para que más personas puedan disfrutar de este espectáculo en vivo.

¿Qué sí y qué no se puede llevar al concierto de Shakira en Zócalo de CDMX?

Ahora que ya sabes cuándo es el concierto de Shakira en la explanada del Zócalo capitalino, vale la pena que te vayas preparando para esa fecha. El Gobierno de Ciudad de México dio a conocer un listado de objetos que no se podrán introducir al evento gratuito. Además de enfatizar que no es pet-friendly, por lo que las mascotas deberán de quedarse en casa.

Objetos que sí puedes llevar

Bolsas de mano / cangureras

Binoculares

Impermeables y chamarras

Batería de carga para el celular

Celulares

Zapatos o tenis cómodos

Objetos prohibidos en concierto de Shakira en CDMX

Objetos punzocortantes

Hieleras

Bebidas alcohólicas

Envases de vidrio

Latas

Aerosoles

Sillas

Mascotas

Mochilas voluminosas

Para salvaguardar la integridad de todos aquellos que asistan al concierto de este 1 de marzo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encargará del operativo de seguridad.

Recuerda que el evento masivo dará inicio a las 20:00 horas del domingo, por lo que vale la pena que anticipes tu llegada y preveas las rutas de acceso. Una vez dentro es muy importante que en todo momento cuides de tus pertenencias.

¿En dónde instalarán pantallas para ver concierto de Shakira en Zócalo de CDMX?

Cuando Brugada Molina anunció el mega concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX también dio a conocer que para que todos puedan disfrutar de este evento musical se instalarán pantallas a lo largo del Zócalo, pasando por la Alameda y llegando hasta el Monumento a la Revolución.

