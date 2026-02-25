¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX el 28 de Febrero y 1 de Marzo? Concierto Busca Romper Récord

Muchas personas esperan con ansias la principal actividad que habrá este fin de semana en la Ciudad de México, y si aún no lo sabes, acá te decimos qué evento hay en el Zócalo de la CDMX el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo 2026, pues habrá un concierto gratis que hará llenar la plancha del Centro Histórico e incluso puede llegar a superar el récord de asistencia.

Apenas el fin de semana pasado hubo concierto en el Zócalo CDMX y días después manifestantes realizaron destrozos en varios edificios públicos. Aún y con todo esto, sigue en marcha el evento estelar para este 1 de marzo.

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el 28 de febrero y 1 de marzo?

Para este fin de semana se realiza el concierto de Shakira en el Zócalo La cantante colombiana vuelve a la plancha de la Plaza de la Constitución, pues en 2007 también se presentó de forma gratuita.

Como tal el sábado 28 de febrero 2026 no habrá nada en el Zócalo capitalino, pues ese día servirá para afinar los últimos detalles de lo que será el concierto de Shakira en México para el domingo 1 de marzo.

¿A qué hora es el concierto de Shakira en el Zócalo 2026?

El concierto de la colombiana dará inicio en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 1 de marzo 2026. Se espera que el evento tenga una duración de hora y media o dos horas máximo.

El concierto de Shakira en el Zócalo CDMX pretende llenar no solo la explanada del Centro Histórico, sino también la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, pues en todo ese tramo se colocarán pantallas gigantes. Por eso existe la posibilidad de que dicho evento del 1 de marzo 2026 supere el récord de asistencia, el cual hasta el momento pertenece a los Fabulosos Cadillacs, quienes en 2023 metieron a 300 mil personas en el Zócalo y zonas aledañas.

