¿Qué Evento y Conciertos Hay en el Zócalo CDMX Mañana 21 y 22 de Febrero? Artistas y Horarios

Si viene un fin de semana bastante atractiva en cuanto actividades y si aún no sabes qué evento y conciertos hay en el Zócalo de la CDMX mañana sábado 21 y el domingo 22 de febrero 2026, no te preocupes, acá te contamos todos los detalles, con la lista de artistas que estarán gratis y el horario en que se van a presentar en la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La plancha del Zócalo ha contado con la presencia de cientos de personas durante los últimos días, por eso en una nota ya te dijimos qué evento hubo este viernes 20 de febrero 2026, pues la instalación de una mega pantalla emocionó a los capitalinos.

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el 21 y 22 de febrero 2026?

Habrá dos eventos en el Zócalo este fin de semana. Para este sábado 21 de febrero se lleva a cabo el "Primer Festival Ciudad de México, Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas", el cual contará con la presencia de varias artistas, que darán concierto gratis en la plancha de la Plaza de la Constitución.

Para el domingo 22 de febrero es el cierre del evento llamado "Jardín del Buen Amor" en el Zócalo capitalino. Para cerrar con broche de oro se va a proyectar la película Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro y estrenada en el 2025.

¿Qué artistas darán concierto en el Zócalo CDMX hoy 21 de febrero 2026? Horarios

El Festival Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas dará inicio a las 12:00 horas del mediodía y va a terminar hasta las 20:30 horas (tiempo del centro de México) del sábado 21 de febrero. Durante todo ese tiempo los siguientes artistas cautivarán al público con varios conciertos gratis:

Los Juchilangos : Dan concierto de 12:00 a 13:00 horas .

: Dan concierto de . Trío Eyixochitl : Dan concierto de 13:15 a 14:15 horas .

: Dan concierto de . Kumantuk Xuxpe : Se presenta de 14:30 a 15:30 horas de la tarde.

: Se presenta de de la tarde. Los Trajineros de Xochimilco : Darán concierto de 15:45 a 16:45 horas .

: Darán concierto de . Carlos CGH : Da concierto de 17:00 a 18:00 horas .

: Da concierto de . María Reyna : Se presenta de 18:15 a 19:15 horas este sábado.

: Se presenta de este sábado. Natalia Cruz y Banda La Istmeña: Se presentan de 19:30 a 20:30 horas.

¿A qué hora pasan la película Frankenstein en el Zócalo este 22 de febrero 2026?

La película Frankenstein 2025 de Guillermo del Toro se proyectará gratis a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 22 de febrero. Debido de que se trata de una cinta muy popular, se espera lleno en el Zócalo CDMX, por lo que te recomendamos llegar lo más temprano posible. El evento tendrá una duración de casi dos horas.

