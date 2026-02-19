¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX Mañana 20 de Febrero y A Qué Hora Inicia? Actividad Gratis

Entramos a la recta final del mes y para todas las personas que aún no saben qué hacer mañana, acá te decimos qué evento hay en el Zócalode la CDMX este viernes 20 de febrero 2026 y a qué hora inicia, pues se va a llevar a cabo una actividad totalmente gratis que promete llenar gran parte de la plancha de Centro Histórico de la Ciudad de México.

Si estás interesado en alguno de los eventos en el Zócalo CDMX de los próximos días, en una nota ya te dijimos cómo va a estar la temperatura, pues el nuevo frente frío 36 alejará un poco el calor.

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX hoy 20 de febrero?

El evento que habrá en el Zócalo forma parte de "Jardín del Buen Amor", un espacio de 5 mil metros cuadrados diseñado para que la gente pase un buen rato familiar o con sus seres queridos y para este viernes 20 de febrero 2026 se va a proyectar una película totalmente gratis.

La película que van a pasar gratis en el Zócalo de México es Güeros, cinta mexicana dirigida por Alonso Ruizpalacios que cuenta la historia de Sombra y Santos, quienes viven afincados en un apartamento al que hace tiempo ya le cortaron la luz por no pagar la renta. Reciben la visita del hermano menor de Sombra, Tomás, enviado por su madre porque ya no se soportan. La llegada del chico cambia las cosas y deciden todos emprender un viaje para rendir homenaje a un músico mítico que oía el padre de Sombra y Tomás, que nadie conoce, y que según ellos pudo haber salvado al rock mexicano.

¿A qué hora es el evento en el Zócalo 20 de febrero 2026?

La película Güeros se va a proyectar en el Zócalo y dará inicio en punto de las 18:30 horas (tiempo del centro de México) de este viernes 20 de febrero. La duración de la cinta es de 107 minutos, por lo que el evento terminará después de las 20:00 horas de la noche.

Además de la película gratis, las personas que decidan asistir al evento en el Zócalo CDMX van a disfrutar de 5 mil metros cuadrados de pasto natural, 11 mil flores y cuatro velarias monumentales. Por si fuera poco, la actividad "Jardín del Buen Amor" cerrará con broche de oro este domingo con una última cinta en la plancha del Centro Histórico.

