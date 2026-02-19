CDMX, del Calor al Frío: ¿Cuándo Bajará la Temperatura por Nuevo Frente Frío 36?

Luego del intenso frío que la Ciudad de México vivió hace apenas unas semanas, la capital del país entró en una inusual ola de calor; sin embargo, las bajas temperaturas regresarán próximamente por el nuevo frente frío 36. A continuación, te contamos los detalles sobre el pronóstico el clima en CDMX.

CDMX, en alerta por calor

El Gobierno de la Ciudad de México lanzó una alerta por las intensas temperaturas que se van a registrar hoy, 19 de febrero de 2026, aunque seguimos en invierno y aún falta tiempo para que llegue la primavera.

De acuerdo con la alerta amarilla, la capital del país podría alcanzar entre 30 y 32 grados centígrados, entre las 14:00 y 18:00 horas de este jueves.

En la temporada de ozono, el calor, la concentración de contaminantes en la atmósfera y la falta de aire, son factores que pueden activar contingencia ambiental, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Trayectoria del nuevo frente frío 36

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 35 ya va de salida, pero llega el nuevo sistema frontal 36, que se extenderá por gran parte del territorio nacional, a partir de este viernes, 20 de febrero de 2026.

El frente frío 36 permanecerá estacionario en el norte del país el mismo viernes y el sábado, 21 de febrero, será reforzado por una masa de aire polar que lo va impulsar hacia el centro de México, ocasionando bajas temperaturas y lluvias en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz, donde también habrá evento norte.

Para el domingo, 22 de febrero de 2026, en frente frío 36 se desplazará sobre el Golfo de México y el oriente del país, ocasionando fuertes lluvias.

La masa de aire, asociada al frente frío 36, provocará el descenso de temperatura en casi todo México, incluida la CDMX.

Para el domingo, lunes y martes, la temperatura máxima en Ciudad de México descenderá hasta los 20 grados centígrados, en promedio.

Pese a los efectos del frente frío 36, la ola de calor se mantendrá en Jalisco, Michoacán y Oaxaca, según el pronóstico del SMN.

Mapa de la trayectoria del frente frío 36, en México. Foto: Conagua

