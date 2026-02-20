Frente Frío 37 y Masa de Aire Ártico Se Juntarán en México: ¿Qué Día Entrarán y Dónde Azotarán?

En los últimos días, gran parte del territorio nacional ha registrado intenso calor por un anticiclón sobre el país, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió sobre el próximo ingreso del nuevo frente frío 37 y una masa de aire ártico que prácticamente cubrirá el territorio nacional.

Aquí te decimos qué día ingresarán a México el sistema frontal 37 y su masa de aire ártico. Y también te compartimos las recomendaciones de autoridades para evitar afectaciones por el frío.

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte. Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío , a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora. Tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan.

del aire sobre la región por la que pasan. Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento. Para la temporada 2025-2026 se pronosticó el ingreso de aproximadamente 48 sistemas frontales.

¿Qué día entra el frente frío 37?

El SMN informó que hoy, 20 de febrero de 2026, el nuevo frente frío 37 se aproximará al noroeste de México y se asociará a la corriente en chorro polar. Estos serán sus efectos los siguientes días:

Viernes 20 de febrero

El frente frío 37 se desplazará sobre el noroeste y norte de México,.

se desplazará sobre el noroeste y norte de México,. Ocasionará rachas de viento en Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California y Baja California Sur; además de lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Sábado 21 de febrero

El frente frío recorrerá el noreste del territorio nacional y por la tarde y noche recorrerá el litoral del golfo de México.

y por la tarde y noche recorrerá el litoral del golfo de México. La masa de aire ártico asociada originará descenso de temperatura en dichas regiones y evento de “Norte” en Tamaulipas, extendiéndose durante la madrugada del domingo hacia Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec.

asociada originará descenso de temperatura en dichas regiones y en Tamaulipas, extendiéndose durante la madrugada del domingo hacia Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec. Se prevén lluvias en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz; además de chubascos en San Luis Potosí, Puebla y Chiapas.

Domingo 22 de febrero

El frente frío 37 se desplazará sobre el oriente y sureste de México, y llegará por la tarde y noche a la península de Yucatán.

y llegará por la tarde y noche a la Ocasionará lluvias intensas en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte), Chiapas (norte) y Tabasco (sur); muy fuertes en Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital); fuertes en San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro, Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca) y Campeche, y chubascos en Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.

en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte), Chiapas (norte) y Tabasco (sur); en Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital); en San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro, Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca) y Campeche, y en Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire ártico asociada generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México, además de evento de “Norte” en Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec con olas de 3.5 a 4.5 metros de altura.

Recomendaciones

Para hacer frente a las lluvias y bajas temperaturas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió las siguientes recomendaciones:

Revisa el Plan Familiar de Protección Civil.

Prepara la mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.

Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad.

Mantén libres coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para facilitar el flujo del agua.

Poda árboles que representen riesgo para viviendas.

Limpia azoteas y asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Usa ropa térmica, gorro y bufanda y cubre adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores.

Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono.

Protege tuberías y almacena agua para evitar afectaciones por congelamiento.

Resguarda a mascotas en lugares cálidos.

Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo.

