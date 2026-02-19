Este jueves, 19 de octubre de 2026, el expríncipe Andrés de Inglaterra fue liberado tras varias horas de detención por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público en las investigaciones por sus nexos con Jeffrey Epstein, según reporta la BBC.

Medios locales, captaron al expríncipe Andrés este jueves a su salida de una comisaría de Norfolk (este de Inglaterra) casi 10 horas después de haber sido arrestado por la Policía británica bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por presuntas filtraciones de información sensible al pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

Noticia relacionada: Rey Carlos III Fija Postura por Detención de su Hermano Andrés: “La Ley Debe Seguir su Curso”

Previamente, se informó que la policía del Valle del Támesis estaba "evaluando" reportes según los cuales el expríncipe, hermano del Rey Carlos III, envió informes comerciales al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en 2010.

Historias rcomendadas:

Con información de N+, AFP y EFE

Rar