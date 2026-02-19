¿Qué Pasó en la México-Puebla Hoy? Volcadura de Camión con Piñas Provocan Caos Vial

Este jueves, 19 de febrero de 2026, se registra una volcadura que provoca caos vial en la autopista México-Puebla, a la altura de Valle de Chalco, Estado de México (Edomex).

Según los primeros reportes, un camión tipo torton que trasladaba varias toneladas de piña se impactó contra un muro de contención y luego volcó en el kilómetro 24 de la México-Puebla, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Caos vial en la México-Puebla

Al parecer, metros atrás donde ocurrió el accidente hay un vado, lo que había provocado que el chofer perdiera el control de la unidad.

El camión quedó atravesado en los carriles centrales de la México-Puebla, solo hay uno habilitado para continuar hacia el puente de La Concordia.

Se prevé que la maniobras para retirar las piñas tardarán varios minutos, así como para levantar la unidad accidentada, por lo que se recomienda evitar la zona.

