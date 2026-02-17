Adiós, Frío; Hola, Calor: ¿Cuánto Falta para que Termine el Invierno en México?

Aunque seguimos en temporada de frío, ya se siente el calor en varios estados del país. Te decimos cuánto falta para que termine el invierno en México.

El doctor Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que la temporada invernal 2025-2026 es un periodo caracterizado por condiciones secas y una marcada variabilidad térmica, principalmente asociadas al fenómeno de La Niña, lo que provoca:

Contrastes notables de temperatura.

Disminución de las lluvias habituales.

El especialista indicó que durante La Niña, el enfriamiento de la superficie del océano Pacífico ecuatorial provoca alteraciones significativas en la circulación atmosférica global, lo que modifica los patrones climáticos y ocasiona lluvias por arriba del promedio en algunas regiones del planeta y condiciones más secas en otras.

En México, este fenómeno tiende a favorecer inviernos más secos de lo normal, especialmente en el norte y el centro del país, donde se registran menos precipitaciones y cielos mayormente despejados.

Explicó que una de las principales consecuencias de este comportamiento climático es la menor frecuencia de ingreso de frentes fríos al territorio nacional. Sin embargo, dijo, que esto no implica que los frentes fríos desaparezcan por completo, sino que su número suele ser inferior al promedio histórico.

Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo MARTES 17 de Febrero de 2026: Frente Frío 35 Afectará al Norte del País.

¿Cuánto falta para que termine el invierno en México?

Cabe destacar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó 48 frentes frío y actualmente vamos en el 35, por lo que aún faltan 12 para concluir la temporada. Sin embargo, es importante que sepas que los frentes fríos pueden presentarse hasta marzo e incluso abril o mayo, sin que esto signifique que se extiende el invierno meteorológico, que en el hemisferio norte se limita a diciembre, enero y febrero.

La temporada de frentes fríos, sin embargo, explicó la UNAM, es más amplia: inicia en otoño y puede prolongarse hasta la primavera, influyendo de manera decisiva en las lluvias y los descensos de temperatura durante estos meses.

La UNAM señala que en el norte de México, los frentes fríos constituyen una fuente relevante de lluvias invernales, por lo que su menor frecuencia contribuye a condiciones más secas de lo habitual. Cuando La Niña se presenta con mayor intensidad, este efecto puede extenderse también al centro del país, incrementando la probabilidad de un invierno con déficit de precipitaciones en diversas regiones.

Pero ¿cuándo inicia la primavera? El inicio de esta estación del año se da con el equinoccio de primavera 2026, que, de acuerdo con la UNAM, trae consigo casi la misma duración del día y la noche.

Este año, el evento astronómico ocurrirá el 20 de marzo, lo que significa que oficialmente comienza la primavera.

Historias rcomendadas:

Con información de N+ y UNAM

Rar