Nuevo Frente Frío 35 en México ¿Cuándo Llega y a Cuántos Grados Bajará la Temperatura?

Un nuevo frente frío, el número 35, se aproxima a México. Te decimos cuándo llega y a cuántos grados bajará la temperatura.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que actualmente, el frente frío número 34 se extiende sobre el golfo de México y el oriente del país propiciando lluvias e intervalos de chubascos en el oriente y sureste de la República Mexicana.

La masa de aire frío asociada originará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas; además de un refrescamiento de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.

¿Cuándo llega el frente frío 35 y cuántos grados bajará la temperatura?

La Conagua prevé que para mañana, 17 de febrero de 2026, el frente frío 35, se aproximará a Baja California, se asociará con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando:

Lluvias puntuales fuertes en Baja California, chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur.

Viento con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California y Sonora, además de la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California.

Además, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, favorecerá baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del país, manteniéndose frío a fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Así bajará la temperatura en el país:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes en: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Con información de N+.

