Pronóstico del Tiempo MARTES 17 de Febrero de 2026: Frente Frío 35 Afectará al Norte del País

Para este martes 17 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 35 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana.

En interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, habrá rachas de viento fuertes a muy fuertes, descenso de temperatura, así como chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones.

Además, se esperan condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California y lluvia engelante en el norte de Sonora.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (Olmeca) y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.

Lluvia engelante: sierras de Sonora (norte).

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (suroeste) y Morelos.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Sonora.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Durante el día, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, así como ambiente frío en zonas serranas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente cálido, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 25 a 27 °C.

