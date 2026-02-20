Adiós, Ola de Calor: CDMX Lanza Aviso Especial por Regreso de Frío y Lluvia

En los últimos días, la Ciudad de México atravesó por una ola de calor, en pleno invierno, sin embargo, el frío regresará a la CDMX; aquí te damos todos los detalles sobre el pronostico del clima y el aviso especial que lanzó el Gobierno capitalino por bajas temperaturas y lluvia.

Aviso especial por frío y lluvia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió hoy, 20 de febrero de 2026, un aviso especial por frío y lluvias para este fin de semana, por la llegada del frente frío 37.

A partir de la tarde del domingo 22 se prevé descenso de las temperaturas y condiciones favorables para lluvias ligeras en la Ciudad de México. Las temperaturas más bajas se prevén durante las madrugadas del lunes 23 y del martes 24.

Del sábado 21 al lunes 23 de febrero de 2026, se prevén rachas máximas de viento que pueden oscilar entre los 50 y 60 km/h.

Información en desarrollo…