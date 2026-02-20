Adiós, Ola de Calor: CDMX Lanza Aviso Especial por Regreso de Frío y Lluvia
El frente frío 37 y su masa de aire polar provocarán bajas temperaturas en gran parte del país, incluida la Ciudad de México
En los últimos días, la Ciudad de México atravesó por una ola de calor, en pleno invierno, sin embargo, el frío regresará a la CDMX; aquí te damos todos los detalles sobre el pronostico del clima y el aviso especial que lanzó el Gobierno capitalino por bajas temperaturas y lluvia.
Aviso especial por frío y lluvia
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió hoy, 20 de febrero de 2026, un aviso especial por frío y lluvias para este fin de semana, por la llegada del frente frío 37.
A partir de la tarde del domingo 22 se prevé descenso de las temperaturas y condiciones favorables para lluvias ligeras en la Ciudad de México. Las temperaturas más bajas se prevén durante las madrugadas del lunes 23 y del martes 24.
Del sábado 21 al lunes 23 de febrero de 2026, se prevén rachas máximas de viento que pueden oscilar entre los 50 y 60 km/h.
