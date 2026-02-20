Volcán Popocatépetl Hoy: ¿En Que Alcaldías de CDMX Podría Caer Ceniza este 20 de Febrero 2026?

Este viernes, 20 de febrero de 2026, el volcán Popocatépetl registra una intensa actividad. Te decimos en qué alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) podría caer ceniza volcánica.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en las últimas 24 horas el volcán Popocatépetl han registrado:

29 exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza.

53 minutos de tremor.

376 minutos de secuencias de exhalaciones.

El semáforo de alerta se mantiene en Amarillo fase 2. Las autoridades recomiendan:

No intentar subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente.

Respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro.

En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro.

¿En qué alcaldía podría haber caída de ceniza?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX informó que debido a la actividad del Volcán Popocatépetl, podría haber caída de ceniza durante las próximas 18 horas en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón.

Coyoacán.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tláhuac.

Tlalpan.

Xochimilco.

Ante el pronóstico de caída de ceniza volcánica, las autoridades recomiendan:

Tapar los depósitos de agua para evitar su contaminación.

Proteger nariz y boca porque puede irritar el sistema respiratorio.

No realizar actividades al aire libre.

Cerrar puertas y ventanas.

Sellar con trapos húmedos las rendijas y ventanillas.

No dejes los alimentos a la intemperie.

Cubrir las coladeras para evitar que se tape el drenaje.

