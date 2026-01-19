¿Qué Fue Eso? Objeto Luminoso de Gran Tamaño Es Captado Sobrevolando en el Volcán Popocatépetl

¿Qué fue eso? Una misteriosa luz fue captada este 18 de enero por la cámaras de monitoreo con vista al Volcán Popocatépetl desde Tianguismanalco.

A las 20:40 horas una luz cilíndrica de gran tamaño se vio sobrevolando sobre el coloso, de manera simultanea una luz más fina se atravesó en la parte inferior en sentido contrario.

Video: Captan dos luces misteriosas sobrevolando en el Volcán Popocatépetl

En redes sociales Webcams de México compartió el momento exacto de este fenómeno que duró al rededor de 26 segundos y agregó la siguiente pregunta.

¿Tienes alguna idea de qué pudo tratarse?

Ante este cuestionamiento internautas opinaron su punto de vista en donde se les percibió incertidumbre al desconocer el origen de este objeto incandescente.

A pesar de que el Volcán Popocatépetl está en la mira de investigadores no se ha confirmado qué son estos objetos luminosos que en ocasiones se ven cruzando en el cielo.

Actividad volcánica del Popocatépetl hoy 19 de enero

Este lunes 19 de enero de 2026 el Volcán Popocatépetl registró nueve exhalaciones de baja intensidad acompañadas de ligeras emisiones de vapor de agua y otros gases volcánicos; Además hubo 10 minutos de tremor de los cuales siete fueron de tipo armónico y tres fueron de alta frecuencia.

Hermosas Postales del Imponente Volcán Popocatépetl Nevado

El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó también que el semáforo de alerta volcánica continúa en Amarillo Fase 2 y exhorta a la sociedad a evitar subir al coloso pues las explosiones que arrojan fragmentos incandescentes podrían ser letales.

Cabe recordar que el radio de exclusión es de 12 kilómetros a partir del cráter ya que estar dentro de esa zona no es segura. Además en caso de lluvias fuertes es recomendable alejarse de barrancas cercanas debido al peligro de flujos de lodo y escombro.

Respecto a la caída de ceniza, en caso de emisiones del volcán Popocatépetl, se estima que pueda dirigirse al noreste de acuerdo al pronóstico de viento; Estas son las zonas en donde podría caer este polvo volcánico: Atlixco, Angelópolis, Sierra Norte de Puebla y Tlaxcala.

Con información de N+

MCS