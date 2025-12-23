Muere Alpinista por Caída de 50 Metros en el Volcán Iztaccíhuatl de Puebla

Un alpinista de 28 años, originario del estado de Puebla, falleció en el Volcán Iztaccíhuatl. Los hechos ocurrieron luego que cayera de una altura de 50 metros mientras ascendía, en la zona conocida como La Arista de la Luz.

El accidente ocurrió el domingo 21 de diciembre, por lo que rescatistas implementaron un operativo de búsqueda y localización.

El hombre junto con otros excursionistas realzaban la travesía de norte a sur. Foto: X @PCGobPue

Identifican a alpinista fallecido de origen poblano en faldas del volcán Iztaccíhuatl

El operativo inició desde el lunes 22 de diciembre a las 4:00 horas, en el que participaron elementos de Rescate Agreste San Rafael y Policías de Montaña.

Iniciaron el ascenso por el Teyotl para llevar a cabo la recuperación del cuerpo de Roberto Montoya de 28 años, en una maniobra compleja debido a las condiciones del terreno.

La víctima formaba parte de un grupo de cuatro personas originarias de Puebla que realizaban la travesía de norte a sur del volcán.

