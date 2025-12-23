Muere Alpinista por Caída de 50 Metros en el Volcán Iztaccíhuatl de Puebla
Roberto Montoya de 28 años de edad pertenecía a un grupo de cuatro personas que realizaban la travesía de norte a sur del volcán.
Un alpinista de 28 años, originario del estado de Puebla, falleció en el Volcán Iztaccíhuatl. Los hechos ocurrieron luego que cayera de una altura de 50 metros mientras ascendía, en la zona conocida como La Arista de la Luz.
El accidente ocurrió el domingo 21 de diciembre, por lo que rescatistas implementaron un operativo de búsqueda y localización.
Identifican a alpinista fallecido de origen poblano en faldas del volcán Iztaccíhuatl
El operativo inició desde el lunes 22 de diciembre a las 4:00 horas, en el que participaron elementos de Rescate Agreste San Rafael y Policías de Montaña.
Iniciaron el ascenso por el Teyotl para llevar a cabo la recuperación del cuerpo de Roberto Montoya de 28 años, en una maniobra compleja debido a las condiciones del terreno.
La víctima formaba parte de un grupo de cuatro personas originarias de Puebla que realizaban la travesía de norte a sur del volcán.
Una alpinista resultó herida durante prácticas de montaña en el Volcán Citlaltépetl, a 5 mil metros de altura sobre el nivel del mar, sobre el Glaciar Jamapa.
El pasado 15 de diciembre rescatistas de Cruz Roja del Estado de México participaron en el auxilio; tras la valoración de la mujer hicieron un descenso controlado para ponerla a salvo.
Con información de PC Estatal
