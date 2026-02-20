Corte Suprema de Estados Unidos Da Duro Golpe a Trump por Aranceles

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó hoy, 20 de febrero de 2026, que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que afectaron el comercio mundial.

La sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.

Con 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) "no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

La determinación se refiere a los llamados aranceles recíprocos, mas no a los que se aplican a sectores específicos como los autos, el acero o el aluminio. Además, no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes.

Video: Revés para Trump: Corte Suprema de EUA Anula Parte de sus Aranceles

El máximo tribunal de Estados Unidos explicó que "si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles" mediante la IEEPA, "lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios”.

La decisión de la Corte Suprema confirma sentencias anteriores de tribunales, en las que señala que los aranceles que Trump impuso en virtud de la IEEPA eran ilegales.

Noticia relacionada: Sheinbaum Advierte Crisis Humanitaria Si Hay Aranceles de EUA a Países que dan Petróleo a Cuba

Los aranceles de Trump como medida de presión a sus socios comerciales

Trump comenzó a usar los aranceles como medida de presión y negociación durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, de 2017 a 2021, pero al regresar a la Casa Blanca, enero de 2025, anunció que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos aranceles a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos México.

Además de aranceles por motivos comerciales, Trump impuso tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China por el tráfico de fentanilo y la inmigración.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT