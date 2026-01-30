Sheinbaum Advierte Crisis Humanitaria Si Hay Aranceles de EUA a Países que dan Petróleo a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que la aplicación de aranceles de Estados Unidos a países que suministran petróleo a Cuba “podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance”.

La mañana de hoy, 30 de enero de 2026, la mandataria nacional leyó una declaración durante su conferencia de prensa realizada desde Baja California, respecto al tema.

Estos fueron los puntos que leyó como parte de la declaración del Gobierno de México:

México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional. La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano. Situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes. He instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos, a fin de conocer con precisión el alcance del decreto que fue publicado el día de ayer, y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria. México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil, en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional.

Noticia relacionada: Estados Unidos Impondrá Aranceles a Países que Vendan Petróleo a Cuba.

Video: Donald Trump Firma Orden Ejecutiva con la que Amenaza con Aranceles a Países que Vendan Petróleo a Cuba

Solidaridad con pueblo cubano

Sheinbaum detalló que pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente que se comunique con las autoridades estadounidenses para hacerle saber al Gobierno de EUA lo que significaría una crisis humanitaria.

Nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano, que es lo más importante. Vamos a esperar esta comunicación y vamos a estar informando.

Al ser cuestionada si México no dejará sola a la isla, Sheinbaum especificó que se tienen que saber los alcances de los aranceles, porque no se quiere poner en riesgo a nuestro país.

“Queremos buscar los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo. Buscar las vías diplomáticas y buscar distintas manera de apoyar. Estados Unidos está enviando, por ejemplo, ayuda humanitaria a la isla, alimentación y otros insumos. Y nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México evidentemente, pero de buscar la solidaridad siempre con el pueblo cubano”, agregó.

Además, Sheinbaum Pardo hizo énfasis en que este tema no se tocó durante su reciente conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Noticia relacionada: Cuba Califica Medida de EUA contra su Suministro de Petróleo como "Brutal Acto de Agresión".

Aranceles por suministrar petróleo a Cuba

Ayer 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

"Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza", argumentó el mandatario.

Esta decisión, destinada a aumentar aún más la presión sobre la isla, se apoya en la declaración de un "estado de emergencia" en relación a la "amenaza excepcional" que representa Cuba para la seguridad nacional estadounidense, según el documento.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb